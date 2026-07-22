Las compras con los bonos del Govern en comercios de Baleares generan ventas por 8,4 millones de euros

Escaparate de un comercio en Baleares. - CAIB

PALMA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La campaña de los 'Bonos Illes Balears' ha superado los 8,4 millones de euros en ventas desde su puesta en marcha y, con datos cerrados a 21 de julio, ya ha consumido el 81,3% de los descuentos disponibles.

Según ha informado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en un comunicado, la iniciativa, dotada con 3,8 millones de euros, mantiene disponibles 58.422 bonos, después de que se haya canjeado la mayor parte de los distribuidos.

Eivissa es la isla donde más bonos se han utilizado, con el 96% de los asignados ya canjeados. Le siguen Mallorca, con el 81,9%; Formentera, con el 76,6%, y Menorca, con el 70,9%.

Por volumen de ventas, Mallorca concentra 6,4 millones de euros; Menorca, 1,3 millones de euros; Eivissa, 717.710 euros, y Formentera, 85.227 euros, lo que eleva el impacto económico de la campaña por encima de los 8,4 millones de euros.

En la campaña participan actualmente 1.169 establecimientos, de los que 463 ya han agotado todos los bonos asignados, 693 continúan canjeándolos y únicamente 13 todavía no han utilizado ninguno.

Por sectores, moda y complementos es la categoría en la que más bonos se han canjeado, con 83.122, seguida del calzado y piel, con 38.478, y ópticas, con 13.593.

La campaña permanecerá activa hasta el próximo 31 de julio o hasta que se agoten los bonos disponibles. Cada bono ofrece un descuento de 10 euros para compras mínimas de 20 euros en los establecimientos adheridos y cada consumidor puede canjear hasta tres bonos en comercios y otros tres en establecimientos de alimentación.