Conferencias, proyecciones y talleres familiares, entre las propuestas del CaixaForum Palma para la próxima semana

PALMA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Conferencias, proyecciones y talleres familiares son algunas de las actividades, propuestas por Fundació 'la Caixa', en el CaixaForum Palma, la próxima semana --del 30 de septiembre al 6 de octubre--.

Según ha informado Fundació 'la Caixa' a los medios de comunicación, la primera de las actividades en el CaixaForum Palma la próxima semana tendrá lugar el lunes, 30 de septiembre, a las 19.00 horas, y consistirá en la conferencia 'Caçadors, carronyaires i caçats a l'època glacial', a cargo de Ignacio de la Torre Sainz.

Esta conferencia, que cierra el seminario con Ignacio de la Torre Sainz, tratará de responder a qué ocurrió para que tantos animales desaparecieran, cuando durante el pleistoceno, grandes herbívoros pasturaban las estepas, amenazados por sus depredadores, los leones cavernosos y los felinos con dientes de sable, que aun así tenían que competir con carroñeros como hienas y lobos y nuestros antepasados.

Al día siguiente, el martes, día 1 de octubre, a partir de las 19.00 horas se proyectará 'Little Richard: I Am Everything', un documental que celebra el talento a la vez que explora el misterio y los conflictos de este pionero del rock and roll e icono queer. El acto será presentado por el periodista musical Philip Sherbourne.

El viernes, 4 de octubre, y para cerrar la agenda de actividades para adultos, CaixaForum Palma acogerá el microconcierto Intersilvas, a cargo de Joan Pérez-Villegas Morey y Ariadna Rodríguez Masafrets.

Obras de Messiaen, Gasull, Aluart y Chaminade, entre otros, formarán parte del repertorio que interpretarán, a partir de las 19.00 horas, estos dos músicos que, pese a su juventud, tienen una larga trayectoria.

ACTIVIDADES FAMILIARES

El mismo 4 de octubre, a las 18.00 horas, aunque enmarcado dentro las actividades familiares, tendrá lugar el taller 'L'Energia'. Este mismo taller se llevará a cabo al día siguiente, sábado, 5, a las 11.00 horas.

Los asistentes a este taller, familias con niños a partir de ocho años de edad, podrán descubrir a través de la experimentación muchos de los secretos que esconde la energía.

El sábado 5 de octubre, a las 18.00 horas, se proyectará asimismo 'La Mia i el Migu', una cinta para familias, con niños a partir de siete años de edad, sobre Mia, una niña huérfana de madre que vive sola, que emprende un viaje para rescatar a su padre, atrapado en un desprendimiento de rocas, en un bosque tropical.

EXPOSICIONES

Finalmente, dentro de la agenda de actividades del CaixaForum Palma, continúan las exposiciones 'Mamut. El gegant de l'Edat de Gel' y 'El Jardí d'Anglada-Camarasa'.

La exposición 'Mamut. El gegant de l'Edat de Gel', que se mantiene en el CaixaForum hasta el 20 de octubre, se puede visitar cada día de 10.00 a 20.00 horas. Las visitas comentadas serán el lunes 30 de septiembre, y el jueves, 3 y sábado, 5 de octubre, a las 18.30 horas.

También, se prevén visitas familiares a la exposición, enmarcadas en la actividad 'Caçadores de mamuts', para familias con niños a partir de siete años, el miércoles, 2 de octubre, a las 18.30 horas, y el domingo, 6, a las 12.00 y a las 18.30 horas.

De igual modo, 'El Jardí d'Anglada-Camarasa', que estará en el CaixaForum Palma hasta el 27 de abril del 2025, se puede visitar cada día de 10.00 a 20.00 horas. La visita comentada a esta exposición, que permite al espectador adentrarse en el jardín de Anglada para descubrir la importancia de la naturaleza en su obra, está prevista el miércoles, 2 de octubre, a las 18.00 horas. También se ha programado una visita familiar, para familias con niños a partir de 4 años, el sábado, 5 de octubre, a las 17.00 horas.