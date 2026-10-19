El Consell d'Eivissa cierra instalaciones y suspende actividades por la dana

Archivo - Imagen de archivo de calles inundadas, a 30 de septiembre de 2025, en Eivissa - Germán Lama - Europa Press - Archivo

EIVISSA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell d'Eivissa ha adoptado ante la dana varias medidas que afectan al funcionamiento de sus servicios, como el cierre de instalaciones y la suspensión de actividades.

En un comunicado, el Consell ha explicado que sigue las instrucciones aprobadas en la última reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), coordinado por la Dirección General de Emergencias del Govern.

Así, los empleados públicos no esenciales permanecen en casa para evitar desplazamientos innecesarios.

En relación a la Oficina de Atención en Materia de Registro, se mantienen los servicios mínimos de atención presencial y se recomienda a los ciudadanos realizar los trámites a través de la sede electrónica o por teléfono.

En la Llar Eivissa han quedado suspendidas todas las actividades. Si las condiciones lo permiten, se ofrecerá después el servicio de comedor.

Además, la actividad lectiva en las escoletes del Consell ha quedado suspendida, mientras que las instalaciones de Es Raspallar, Blancadona y el Hipódromo de Sant Rafel estarán cerradas.

En el Hospital Residencia de Cas Serres se ha suspendido el servicio del centro de día para usuarios externos. La Biblioteca Insular de Cas Serres estará cerrada hasta nuevo aviso.

También estarán cerradas las estaciones de la ITV y el centro de exámenes de conducir. El Consell ha destacado que las personas con cita para las inspecciones, podrán acudir a ella en las próximas semanas sin tener que solicitar un nuevo turno.