El Consell de Ibiza certifica la retirada de 745 anuncios de alquiler turístico ilegal desde el año 2019

IBIZA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Ibiza ha anunciado que, desde la puesta en marcha en 2019 de la Oficina contra el Intrusismo, se ha certificado la retirada de 745 anuncios de alquiler turístico ilegal de plataformas y redes sociales.

Según ha informado la institución, 656 de estos anuncios cuentan ya con un expediente sancionador y 89 están pendientes del procedimiento.

La institución ha afirmado que la mayoría de anuncios eliminados eran de alquiler de viviendas en plurifamiliares, donde no está permitido el alquiler turístico. Otros correspondían a residencias que no tenían la declaración Responsable de Inicio de Actividad Turística y no estaban inscritas en el Registro Insular de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.

Según el Consell, estos anuncios se suman al centenar retirado también en procedimientos de diligencias previas.

Desde la institución han afirmado que se están dando "pasos muy firmes", reiterando que serán "implacables" contra quienes se aprovechan de la Isla y rompen la convivencia.

El Consell ha añadido que ya Exceltur cifró en un 49 por ciento el descenso en Ibiza de la oferta de viviendas turísticas, incluidas las ilegales, pasando de 7.800 en 2019 a unas 4.000 en 2023.