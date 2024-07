Consell de Mallorca aprueba el pago de 39.943 euros por los aparcamientos de Vía Roma de la legislatura anterior

PALMA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell de Mallorca ha aprobado el pago de 39.943 euros en concepto de las facturas relativas a los gastos del alquiler de aparcamientos en Vía Roma, correspondientes a la legislatura anterior.

La institución insular ha recordado que se tratan de reconocimientos extrajudiciales de créditos que se deben abonar obligatoriamente a la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Proyectos (SMAP).

La deuda fue contraída por los departamentos de Turismo, Promoción Económica y Desarrollo Local, así como Cultura y Patrimonio, cuando alquilaron nueve plazas de aparcamiento para vehículos personales a través de SMAP. En concreto, el gasto fue de, respectivamente, 17.922 euros, otros 11.711 euros y 10.309 euros.

Además, el pleno ha ordenado al órgano promotor del expediente que inicie el procedimiento para solicitar a las personas responsables la devolución de las cantidades correspondientes en el plazo de cinco días, o bien que presenten alegaciones. En caso de renunciar al pago, se ha acordado iniciar otros recursos para recuperar el gasto.

Al respecto, el conseller insular de Presidencia, Antoni Fuster, ha señalado que los gastos "no corresponden a gastos imputables al Consell de Mallorca, ya que no consta ninguna regulación ni disposición jurídica que ampare este tipo de gastos, por lo que corresponden al responsable que lo ha generado".

En este sentido, ha mantenido que los contratos con SMAP por parte de tres ex altos cargos, ha dicho, "no se hicieron siguiendo la normativa general de contratación administrativa". No obstante, se ha procedido al pago por parte de la institución insular para evitar, ha asegurado, "una reclamación judicial" de la SMAP.