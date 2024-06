El Consell de Mallorca aprueba la propuesta de concesión de los premios, honores y distinciones 2024 de la institución

Miquel Barceló, Abdón Prats, Anegats y Valentes Dones, entre los premiados de esta edición



PALMA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha aprobado este jueves en sesión plenaria la propuesta de concesión de los premios, honores y distinciones 2024 de la institución insular.

Asimismo se ha aprobado por unanimidad el nombramiento del artista Miquel Barceló como Hijo Predilecto de Mallorca. Asimismo, se ha otorgado la Medalla de Honor y Gratitud de Mallorca al futbolista Abdón Prats, a la escultora Remigia Caubet a título póstumo, a la Sociedad de Ciencias Aranzadi, al Festival de Música de Pollença, a la entidad EAPN - Illes Balears y a Ca Madò Bet dels Siurells.

En cuanto a los Premios Jaume II, el pleno los ha concedido a la Cooperativa Camp Mallorquí, al artista Gustavo Peñalver Vico, al grupo musical Anegats, a la Asociación de Industriales de Mallorca (Asima), a la empresaria y actual presidenta de la CAEB, Carmen Planas, a la Asociación ELA Baleares, a la empresa Melicotó, a las Valentes Dones de Sóller, al compositor Baltasar Bibiloni y al organero Gerhard Grenzing.

Cabe señalar que la distinción de Hija Adoptiva de Mallorca no se ha concedido al no salir aprobada la propuesta para nombrar a la Princesa Leonor. El PP y Vox han votado a favor, PSIB y El PI se han abstenido y MÉS per Mallorca ha votado en contra.

El pleno de este jueves ha comenzado con una declaración institucional por parte del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galméz, con motivo del Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas, que se conmemora este viernes. Así, el presidente insular ha puesto en valor la lengua de signos y ha apelado a instituciones y a la sociedad a "actuar de forma comprometida" para situar las lenguas de signos españolas en condiciones de igualdad.