El Consell de Mallorca inicia la retirada de masa forestal en las zonas de Port des Canonge afectadas por el temporal

El Consell de Mallorca inicia la retirada de la masa forestal afectada por el temporal en el Port des Canonge - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell ha iniciado una actuación extraordinaria en el Port des Canonge, en Banyalbufar, para retirar la masa forestal de las zonas afectadas por el temporal que azotó Mallorca el pasado 9 de septiembre.

Así lo ha explicado este lunes en un comunicado la institución, que ha detallado que se trata de una "actuación extraordinaria" a la que se destinarán 80.000 euros de presupuesto.

El temporal, que tuvo una incidencia especialmente importante en el municipio, provocó la caída de centenares de pinos, con afectaciones en viviendas, carreteras y accesos.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha destacado que ante una situación excepcional como la que ha vivido el Port des Canonge, hay que "estar al lado de los municipios y de los vecinos, actuar con rapidez y poner los recursos allí donde hacen falta".

La actuación del Consell se centrará principalmente en la retirada de pinos y restos forestales de los márgenes de la carretera y de la zona urbana, así como en diferentes zonas de acopio, con el objetivo de facilitar la retirada del material acumulado y apoyar a los vecinos afectados.

Galmés ha remarcado que tras las primeras actuaciones de emergencia, aún queda "mucho trabajo por hacer" por la gran cantidad de masa forestal afectada.

Está previsto que los trabajos duren aproximadamente un mes. Además, para ejecutarlos, se movilizarán dos brigadas de trabajo, así como maquinaria adaptada a las características y al acceso a la zona.

Por otro lado, el presidente del Consell y la consellera de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, se han reunido con el alcalde en funciones de Banyalbufar, Joan Vives, y su equipo de gobierno para repasar las inversiones de la institución insular, las cuales ascienden a un total de ocho millones de euros desde el inicio de la legislatura.

La inversión institucional se completa con la previsión de 1,1 millones de euros procedentes de la subvención unificada de inversiones municipales para los años 2026 y 2027 para el municipio, además de otras ayudas orientadas a servicios sociales, inversiones deportivas y el desarrollo de la administración electrónica en el municipio.