El Consell de Mallorca instala bucles magnéticos en las ITV para ayudar al acceso de personas con discapacidad auditiva

Una persona con discapacidad auditiva pasa la ITV a su vehículo. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha instalado en las ITV unos bucles magnéticos para facilitar la accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva.

El presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) y conseller insular de Bienestar Social del Consell de Mallorca, Guillermo Sánchez, el conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, y la directora insular de Personas con Discapacidad, Maria Francesca Rigo, han visitado este viernes la estación de ITV de Son Oms para conocer de primera mano el funcionamiento estos dispositivos, según ha explicado la institución insular en un comunicado.

"La accesibilidad no es un complemento, sino un derecho. Con actuaciones como esta se consigue que los servicios públicos sean más inclusivos y se garantiza que las personas con discapacidad auditiva puedan realizar sus gestiones con autonomía, igualdad y dignidad", ha recalcado Sánchez.

Asimismo, ha avanzado que el Consell trabajará para que este modelo de accesibilidad llegue cada vez a más espacios públicos de Mallorca".

Rubio ha explicado que los bucles magnéticos ayudarán a las personas con discapacidad auditiva a pasar la inspección "con más autonomía que nunca". Por eso ha expresado su "satisfacción" porque las ITV de Mallorca son "pioneras" en el ámbito estatal en la implantación de este sistema y de contribuir a la accesibilidad.

En la visita también ha participado Aspas, entidad de referencia en Mallorca en la atención a las personas con discapacidad auditiva, que asesoró al Consell de Mallorca en la implantación de estos dispositivos y que ha podido comprobar su correcto funcionamiento.

En este sentido, Rigo ha remarcado que la colaboración con las entidades sociales es "imprescindible" para avanzar hacia una "accesibilidad real". "Escuchar las necesidades de las personas usuarias permite implantar medidas útiles y efectivas que contribuyen a una sociedad más inclusiva", ha recalcado.

Los bucles magnéticos permiten transmitir el sonido directamente a los audífonos y a los implantes cocleares compatibles, al eliminar el ruido ambiental y las interferencias. De este modo, las personas con discapacidad auditiva pueden mantener una comunicación clara con el personal de atención, lo que mejora notablemente su experiencia en el uso de los servicios públicos.

La coordinadora de servicios de Aspas, Magdalena Vanrell, ha asegurado que Mallorca es, a día de hoy, el único territorio de todo el Estado que dispone de bucles magnéticos instalados en todas las estaciones de ITV. "Se trata de una iniciativa pionera que constituye un ejemplo de buena práctica en materia de accesibilidad y, por este motivo, la se propondrá ante la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (Fiaspas) para que pueda ser reconocida y servir de modelo para otras administraciones", ha puntualizado.

Fiaspas es la principal entidad estatal que agrupa a federaciones y asociaciones dedicadas a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad auditiva y de sus familias. Entre sus funciones se encuentran la identificación y la difusión de buenas prácticas que contribuyen a mejorar la accesibilidad y la inclusión en todo el territorio.

La instalación de los bucles magnéticos forma parte de la estrategia del Consell de Mallorca y del IMAS para avanzar hacia la accesibilidad universal. Esta actuación se suma a otras iniciativas impulsadas por la institución, como la incorporación de estos dispositivos en los centros de atención a la ciudadanía del IMAS, en las visitas guiadas del Palau del Consell y del Teatre Principal, así como en otros servicios públicos, con el objetivo de construir una Mallorca cada vez más accesible y sin barreras.

Por otro lado, Rubio también ha explicado la situación de las listas de espera para pasar la ITV en Mallorca. Así, ha detallado que en Palma II --situada en el polígono de Son Oms--, Palma I --situada en el polígono de Son Castelló--, Inca y Manacor, la espera es de "poco más de una semana", mientras que en Calvià es de "solo tres o cuatro días".

"Este dato demuestra la mejora de la gestión y de la eficiencia del servicio. El Consell trabaja para que los servicios públicos sean más ágiles pero también estén mejor adaptados a las necesidades de toda la ciudadanía de la isla de Mallorca", ha subrayado.