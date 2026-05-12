El Consell de Mallorca lanza una guía para prevenir patologías musculares y promover un envejecimiento activo

Presentación de la guía del Consell de Mallorca para prevenir patologías musculares y promover el envejecimiento activo. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha lanzado una guía para prevenir patologías musculares como la sarcopenia y la dinapenia y promover un envejecimiento activo.

Se trata de la 'Guia per a la salut muscular: estratègies per a un envelliment actiu, saludable i autònom', un documento elaborado por la Unidad de la Actividad Física y la Salud que ha sido presentado este martes en Alcúdia.

La guía, según ha informado la institución insular en un comunicado, parte de un enfoque que sitúa la actividad física regular --especialmente el entrenamiento de fuerza--, una alimentación adecuada, una hidratación constante, una buena higiene del sueño y la detección temprana de los factores de riesgo como "pilares fundamentales".

El manual consta de 84 páginas entre las cuales se encuentran el contexto para la salud muscular y consejos prácticos a seguir relativos al cuidado de los músculos; la importancia de la proteína, la crononutrición y la hidratación; las bases de un correcto ejercicio físico; los peligros del déficit energético y la suplementación; y finalmente una dieta saludable.

El conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, Pedro Bestard, ha considerado que la salud muscular es un aspecto que "se debe trabajar a lo largo de la vida" y ha advertido de que la pérdida de fuerza "se produce progresivamente", por lo que las intervenciones "resultan más eficaces cuando empiezan antes de que aparezcan las limitaciones".

"Por eso, para una persona de 50 o 60 años trabajar la fuerza no es un tema estético ni deportivo, sino una inversión directa en la autonomía futura", ha subrayado.

Además, el también vicepresidente segundo del Consell de Mallorca ha señalado que la pérdida progresiva de masa, fuerza y funcionalidad muscular "no es solo una cuestión biológica, sino también un reto de salud pública que se puede afrontar con conocimiento, prevención y acción".

En este sentido, ha defendido, esta guía es una herramienta "rigurosa y a la vez accesible" que pone al alcance de la ciudadanía información clara y orientaciones prácticas para mantener la funcionalidad, la autonomía y el bienestar en la segunda y tercera edad.

Bestard, en la presentación, ha estado acompañado por el director insular de Deportes, Toni Prats, la alcaldesa de Alcúdia, Fina Linares, y los autores de la guía, la nutricionista Gemma Bes y el educador físico deportivo Joan Llobera.