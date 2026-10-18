El Consell de Mallorca suspende la actividad en centros de día, CPAP y la ayuda a domicilio para este lunes

Archivo - Centro de día del Hospici de Felanitx, en una foto de archivo. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha suspendido para este lunes las actividades en los Centros de Promoción de la Autonomía Personal (CPAP), en los centros de día que gestiona y el Servicio de Atención Integral a Domicilio (SAID), ante el alerta meteorológica.

El objetivo garantizar la seguridad de las personas usuarias y de los equipos profesionales, según ha informado la institución insular en una nota de prensa.

Asimismo, permanecerán cerrados servicios diurnos los centros de atención a personas con discapacidad que disponen de plazas concertadas con el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), como medida preventiva ante las condiciones meteorológicas adversas. También permanecerá cerrado el registro presencial del IMAS, aunque el registro electrónico funcionará con normalidad.

El Consell de Mallorca se mantiene en contacto con la Dirección General de Emergencias del Govern para hacer un seguimiento de la evolución del episodio meteorológico y coordinar las actuaciones que sean necesarias de acuerdo con las indicaciones de las autoridades competentes.

Desde la institución insular se pide a la ciudadanía que extreme las precauciones y siga las recomendaciones y los avisos oficiales de emergencia.

"La prioridad es proteger la seguridad y el bienestar de las personas usuarias de los servicios sociales, especialmente las que se encuentran en situación de más vulnerabilidad, así como de los y las profesionales que las atienen", han apuntado.