La Conselleria de Educación destina 333.442 euros a ayudas de desplazamiento para universitarios de Menorca

PALMA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y el presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, han firmado este miércoles el convenio de ayudas para el desplazamiento de estudiantes empadronados en la isla que cursan estudios universitarios en la Unión Europea, al que el Govern aporta 333.442 euros.

Con esta aportación, la Conselleria complementa la línea de ayudas del Consell de Menorca de 380.000 euros para facilitar el acceso de los estudiantes menorquines a los estudios universitarios, de formación profesional de grado medio o superior, a las enseñanzas artísticas superiores y a estudios no reglados superiores, siempre que estos últimos se realicen en instituciones de reconocido prestigio.

Los alumnos residentes en Menorca pueden beneficiarse de esta compensación económica para desplazamientos si cumplen unos requisitos académicos mínimos relacionados con los créditos matriculados.

Esta ayuda está destinada a aquellos que deban salir de la isla para cursar estudios universitarios oficiales que no puedan realizarse en Menorca, ya sea porque no se ofrecen o porque no han obtenido plaza como alumnos de la Universitat de las Illes Balears (UIB) o de sus centros adscritos.

La Conselleria de Educación y Universidades ha reafirmado su compromiso con la política de ayudas económicas para universitarios de Baleares.

El objetivo es garantizar un acceso equitativo al servicio público de educación y reducir las desigualdades derivadas de la insularidad, al tiempo que se fomenta la calidad, la competencia y la excelencia académica dentro de la comunidad universitaria.

Justo antes del acto de la firma, el conseller Vera, acompañado del secretario autonómico de Desarrollo Educativo, Mateu Suñer, y de la directora territorial de Educación en Menorca, Alexandra Marquès, han visitado el IES Ramis i Ramis de Maó y se han interesado por el proyecto de recuperación del esqueleto de la ballena de 15 metros que fue capturada en 1912 en aguas de la Illa de l'Aire.

Actualmente, los alumnos de 2º y 3º de ESO del IES trabajan en el proyecto educativo de recuperación del esqueleto con la limpieza y restauración de los huesos.

Además, también crean anclajes para montar el esqueleto en el techo. El conseller Vera ha destacado este proyecto como un ejemplo de trabajo cooperativo, singular e importante.

OBRAS DEL NUEVO CEIP ES MERCADAL

Por otro lado, el conseller Vera también ha visitado las obras de construcción del nuevo CEIP Es Mercadal, que se iniciaron el pasado mes de julio y avanzan a buen ritmo. La construcción del centro se adjudicó por 8,3 millones de euros a la empresa UTE CEIP Es Mercadal, con un plazo de ejecución de 19 meses.

Con estas obras, se está construyendo un edificio destinado a centro de educación infantil y primaria de dos líneas, con seis unidades para infantil y 12 unidades para primaria, además de un aula UECCO. El nuevo centro tendrá capacidad para 450 alumnos, más 7 plazas para el aula UECCO. Está previsto que las actuaciones, financiadas a través del factor de insularidad, finalicen en marzo de 2026.