Continúa cerrada la carretera del aeropuerto de Eivissa

Archivo - Aeropuerto De Ibiza Fachada - RAUL URBINA - Archivo

EIVISSA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell d'Eivissa ha informado este lunes que continúa cerrada la carretera del aeropuerto en ambos sentidos a causa de las lluvias y tormentas de las últimas horas.

En concreto, el corte de la vía se registra entre el punto kilométrico 3 y 5,5, según ha señalado la institución insular en redes sociales.

Además, la glorieta de Jesús permanece cerrada y se han registrado grandes acumulaciones de agua en la rotonda de Es Gorg.

El Consell ha alertado también sobre el peligro de desprendimientos en vías insulares del norte de la isla, como Sant Carles y sa Cala.