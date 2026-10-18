Continúa en la UCI la mujer apuñalada por su pareja en Palma

Archivo - Agentes de la Policía Local de Palma en moto. - POLICÍA LOCAL DE PALMA - Archivo

PALMA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La mujer de 57 años apuñalada el pasado viernes por su pareja en un domicilio de Palma sigue ingresada en la UCI del Hospital de Son Espases.

Por su parte, la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación por esclarecer los hechos, ya que podría tratarse de un crimen machista, y el agresor está previsto que pase esta tarde a disposición judicial, según han informado fuentes policiales y del IbSalut a Europa Press.

La agresión ocurrió este viernes sobre las 21.45 horas en la calle Arxiduc Lluís Salvador de Palma, cerca de la plaza de toros, cuando el propio el propio hombre llamó a emergencias para contar lo que había hecho.

Los primeros en llegar a la vivienda fue una patrulla de la Policía Local de Palma que prestaron una primera asistencia a la herida, que presentaba una cuchillada en el abdomen. Más tarde, llegaron los servicios sanitarios que lograron estabilizar a la mujer para después trasladarla al centro hospitalario. Por estos motivo, el hombre fue detenido por el posible intento de homicidio.

Las víctimas de violencia machista pueden pedir ayuda todos los días durante las 24 horas en el teléfono 016 o en el número habilitado por el IbDona 900 17 89 89. Ante una emergencia, también pueden llamar al 112, el teléfono de la Policía Nacional (091) o de la Guardia Civil (062)