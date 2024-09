Córdoba no ve "ni positivo ni negativo" que el Consultiu no se pronuncie sobre la situación jurídica del Consell

FORMENTERA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, ha considerado este viernes que "no es ni positivo ni negativo" que el Consell Consultiu no realice un dictamen sobre la situación jurídica del Consell de Formentera.

"Creo que como Consell nos hubiera ayudado más que hubiera aclarado alguna cosa", ha afirmado en declaraciones a los medios.

Córdoba ha criticado que Sa Unió se postule como opción de gobierno en el Consell, aunque en los últimos cuatro plenos la coalición no haya presentado ninguna propuesta que no sea para echar fuera al presidente "y dicen que quieren gobernar", ha criticado.

"Todos pensamos que esto no se puede aguantar, pero las únicas personas que lo pueden arreglar, seguramente también lo piensan pero no están poniendo soluciones y es la gente de Sa Unió. Hay ocho consellers que crearon este problema, lo mantienen y lo podrían solucionar, pero no dan un paso adelante", ha declarado en relación a la situación del Consell.

El presidente ha reiterado que la situación actual no puede aguantarse a largo plazo, y ha insistido en que sólo Sa Unió puede solventarlo.