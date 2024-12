Cort no confirma si aplicará la gratuidad de la EMT ya que sigue pendiente de conocer la subvención estatal

El Ayuntamiento establece una moratoria durante 2025 y no multará por la Zona de Bajas Emisiones

PALMA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El regidor de Movilidad de Palma, Toni Deudero, no ha confirmado que el Ayuntamiento vaya a aplicar la gratuidad del transporte público de la EMT en 2025, argumentando que siguen pendientes de conocer la "letra pequeña" de la subvención estatal y de si se aumenta la cuantía con el dinero reclamado por Cort y el Govern.

"No podemos trabajar en un entorno donde se incremente cada vez más la merma de los ingresos de la EMT de Palma", ha dicho el regidor en declaraciones a los medios, tras ser preguntado por si Cort aplicará la gratuidad si la subvención es la misma que la de 2024.

En esta línea, Deudero ha recordado que el gasto para aplicar la gratuidad es de 25 millones de euros anuales y que de la ayuda estatal se reciben 18 millones. De este modo, hay un déficit de unos 14 millones de euros entre 2023 y 2024.

Así, el Ayuntamiento está pendiente de conocer la letra pequeña de la subvención y de si "tras dos años se ha tenido en cuenta la realidad". Además, ha señalado que

LA OPOSICIÓN PIDE QUE SE APLIQUE LA GRATUIDAD

Los grupos de la oposición en Cort han reclamado al equipo de gobierno que aplique la gratuidad y han criticado que no se haya confirmado si será así.

Según el regidor socialista Xisco Durcrós "los mensajes que están lanzando desde el Ayuntamiento" son "difusos" y demuestran que "no les interesa" aplicar la gratuidad de la EMT. Igualmente, ha puesto en valor que la gratuidad ha ayudado a muchas personas y que la ciudadanía quiere que se mantenga.

"El único que no lo quiere es el alcalde", ha criticado, a la vez que ha lamentado que la "excusa" sea que el Consistorio tiene que aportar financiación "cuando han decidido regalar 11 millones de euros a los que más tienen".

También la regidora de MÉS per Palma Neus Truyol ha lamentado que no se confirme la gratuidad para el próximo año y ha criticado que, a su parecer, el PP "no cree en la gratuidad".

MORATORIA ZONA DE BAJAS EMISIONES

El regidor de Movilidad ha informado que el Ayuntamiento establece una moratoria durante 2025 para no sancionar por la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Según ha explicado, el objetivo es establecer un periodo "suficientemente amplio" para hacer una campaña informativa.

"Es un cambio muy importante y entendemos que debemos informar convenientemente", ha apuntado. De este modo, todos los vehículos que accedan a la ZBE tendrán una notificación informativa siempre y cuando sean de los de vehículos sin etiqueta.

En este sentido, Deudero ha hecho un llamamiento a que el Ayuntamiento cumple con la normativa vigente y, por otro lado, ha trasladado un "punto de tranquilidad" a los ciudadanos.