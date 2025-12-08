Cort recuerda que la sustitución de los árboles de la plaza Llorenç Villalonga se debe a criterios técnicos

PALMA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha recordado, ante la concentración convocada en la plaza Llorenç Villalonga por la restitución de los ejemplares de bellasombra, que esta actuación se debe a criterios exclusivamente técnicos y de seguridad por el riesgo de caída que presentan.

En un comunicado, desde Cort han reiterado su compromiso con la seguridad y la correcta gestión del arbolado, y han lamentado que, por parte de determinados colectivos, se intente obstaculizar actuaciones imprescindibles para garantizar la seguridad de las personas que usan diariamente estos espacios públicos.

Cabe recordar que el servicio de Parques y Jardines ha redactado un informe técnico que avala esta actuación, fundamentada en criterios de seguridad y prevención de riesgos.

Ya en 2024, ha señalado el Consistorio, se tuvieron que restituir varios ejemplares que presentaban defectos y patologías que implicaban riesgo para la ciudadanía.

En ese proceso, un recurso presentado por una entidad provocó la suspensión cautelar de parte de la actuación, pero el juzgado acabó desestimándolo y avaló la decisión municipal, reconociendo la responsabilidad del Ayuntamiento de Palma de actuar para garantizar la seguridad pública.

El informe técnico actual vuelve a confirmar esta necesidad. Tras revisar los 18 ejemplares, y aplicando estrictamente el protocolo del plan de gestión de riesgo de arbolado, los técnicos concluyen que presentan los mismos defectos que los que ya se fracturaron anteriormente.

A ello se suma el incremento de episodios meteorológicos adversos, por lo que el servicio considera imprescindible proceder a su sustitución.

De hecho, han recalcado, cada vez que se activa una alerta por temporal, el Ayuntamiento debe balizar preventivamente toda la plaza para evitar riesgos, una medida que refleja la situación en la que se encuentran estos ejemplares.

El Consistorio ha recordado que la sustitución de estos 18 bellasombra se verá compensada con la plantación de otros 20 árboles aumentando el número de ejemplares en la plaza y garantizando un crecimiento y conservación más seguro y adecuado del arbolado.

El Ayuntamiento ha subrayado, además, que el proceso de restitución de los bellasombra de la plaza Llorenç Villalonga ha sido comunicado en la Mesa Palma Verde.