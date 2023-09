Costa anuncia la creación de un Consejo Fiscal "para resolver consultas y defender los derechos de los contribuyentes"

PALMA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha anunciado, en comparecencia, a petición propia, la creación un Consejo Fiscal "para resolver consultas sobre tributos propios y defender derechos de contribuyentes".

Antoni Costa ha hecho este anuncio en el Parlament, donde ha explicado cuáles son los objetivos de la Conselleria que dirige durante esta legislatura. El primero de éstos, según Costa, es llevar a cabo una reforma fiscal a la baja que, ha recordado, se comenzó a ejecutar el 18 de julio, con un primer decreto que implicaba eliminar impuesto de sucesiones y donaciones y aprobar medidas en materia del impuesto de transmisiones patrimoniales para intentar facilitar la compra de una primera vivienda a determinados colectivos.

La previsión, ha añadido, es que en la próxima Ley de Presupuestos se pueda aprobar una parte más de la reforma fiscal, que el Govern quiere llevar a cabo y que afectará fundamentalmente al IRPF. La voluntad es aplicar una rebaja de IRPF de medio punto a rentas inferiores a 30.000 euros y de 0,25 a las superiores a esta cifra.

Otro de los objetivos de la Conselleria es aprobar nuevas deducciones por nacimiento de hijos, que podrá percibir cualquiera, al transformarse en una subvención, aunque habrá límite de renta. La deducción será de 800 euros para el primer hijo, de 1.000 para el segundo, 1.200 para el tercero y 1.400 para el cuarto y siguientes.

Costa ha comunicado además que se planteará la aprobación de una deducción para arrendadores, con el objetivo de que se ponga vivienda de alquiler de larga duración en el mercado. También, de nuevas deducciones por gastos en residencias y centros de día y para la contratación de personas para cuidados. Y se ampliará los importes y beneficiarios de deducciones existentes en materia en el IRPF.

El impacto de la reforma fiscal, estimado por el Govern, cuando ésta esté plenamente implantada, se calcula que sea de 200 millones anuales. Precisamente, en línea con la reforma fiscal, Costa ha anunciado la creación de un Consejo Fiscal "para dar plena seguridad jurídica a los contribuyentes y ofrecerles la posibilidad de resolver sus dudas, sobre todo las relativas a tributos propios, garantizando de esta manera la defensa de sus derechos".

Por otro lado, en materia de presupuestos, el vicepresidente del Govern y conseller ha avanzado que ya se están elaborando las cuentas para el próximo 2024, atendiendo que el objetivo es que a final de este mes se apruebe el techo de gasto y durante octubre se elaboren los presupuestos para que éstos entren el próximo 1 de noviembre, en tiempo y forma, en el Parlament.

De esta manera, Costa ha comunicado que la intención del Govern es elaborar los presupuestos en un entorno de "profunda incerteza", dado que tener un Gobierno en funciones no permite comunicar 'bestretes' a cuenta y que las reglas fiscales para la Unión Europea se están negociando. Pese a ello, ha dicho, Baleares hará un presupuesto "con déficit cero".

Asimismo, en cuanto a la reforma del sistema de financiación autonómico, el vicepresidente del Govern y conseller ha asegurado que, si se abre la posibilidad, se defenderá que la variable insularidad está "insuficientemente" ponderada, porque "no compensa los costes que soportan los servicios públicos de la comunidad".

Al respecto, ha defendido la necesidad de que el principio de ordinalidad no se vea modificado como consecuencia del nivel de nivelación posterior y se ha opuesto a la centralización de la normativa tributaria.

En relación al régimen económico y fiscal de Baleares, Antoni Costa ha manifestado que el Govern está pendiente del desarrollo reglamentario de la parte fiscal del REB y "hay una propuesta de reglamento por parte de la Conselleria, que ya estaba del anterior ejecutivo, que se comparte con el mismo". "Estamos en contacto con Ministerio de Hacienda para que cuando haya Gobierno en España se pueda aprobar de la forma más rápida posible", ha subrayado.

También preocupa al Govern la modificación que se está negociando respecto a la regla de Minimis. "Nosotros defenderemos que no haya ninguna regla de minimis para Baleares, como no hay para regiones periféricas, como Canarias, o que si hay, éste tenga un importe por encima de los 200.000 euros", ha explicado porque "lo que queremos no es poner a las empresas de Baleares en una situación de privilegio, sino igualarlas con las del resto de continente".

Sobre los fondos europeos, Costa se ha comprometido a gestionar éstos de la manera "más eficaz y eficiente posible". De este modo, ha celebrado que prácticamente todos los fondos operativos procedente de Europa para el periodo 2014-2020 se podrán certificar. Sin embargo, ha lamentado la "rigidez y fragmentación enorme" de los Fondos. Pues, con datos actualizados a 30 de junio, de los 1.014 millones de euros asignados a Baleares en distintas áreas únicamente se han ejecutado 344,6 millones. Y ha trasladado a los grupos su preocupación por "el riesgo de perder fondos" en digitalización o energía.

Igualmente, en relación al factor de insularidad, Costa ha cifrado en 213,4 millones de euros el importe global por este concepto en dos anualidades y ha lamentado que actualmente, el nivel de ejecución de estos fondos no alcance los 40 millones, con un máximo del 18 por ciento del total. Y en cuanto al impuesto de turismo sostenible, se ha referido a este como un "despropósito total y absoluto" porque que "se hayan financiado ideas en vez de proyectos".

Finalmente, en materia de innovación, el vicepresidente del Govern y conseller ha defendido la creación de una Secretaría autonómica de Innovación y Sociedad Digital para "centralizar en un solo organismo todas las competencias digitales". El fin del Govern es elaborar un plan de ciencia, tecnología, innovación y transferencia, a largo plazo, y la digitalización y modernización de la Administración, para lo que creará la Agencia Balear de Digitalización, Ciberseguridad y Telecomunicaciones, que será el desarrollo y ampliación del Ibetec.

Tras exponer Costa los objetivos de su Conselleria, el portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha criticado la "nula utilidad" de la eliminación del Impuesto de Sucesiones y ha lamentado que el Govern "apueste por favorecer a los más ricos con su política fiscal". Pese a esto, ha extendido la mano a Costa para conseguir una financiación "más justa" para las Islas y "para que se tengan cuenta las demandas de la España que se llena".

También, el portavoz de MÉS, Lluís Apesteguia, le ha dicho a Costa que "en materia fiscal difícilmente llegarán a acuerdos dado que parten de naturalezas ideológicas muy distintas". Si bien, ha añadido "puede haber puntos de acuerdo en innovación".

La diputada de Més per Menorca Joana Gomila ha reconocido que "en muchos aspectos no coincide con el Govern, pero si mejoran la vida de los vecinos de Menorca les encontrarán". "Tememos que estas grandes rebajas perjudicarán a servicios sociales y, por ello, estaremos vigilantes", ha subrayado.

Por su parte, la diputada de Vox Patricia de las Heras se ha mostrado "totalmente de acuerdo" con las medidas expuestas por Costa porque, según a dicho, "la mayoría están incluidas en el acuerdo con Vox y pretenden poner fin a ocho años ruinosos y de asfixia fiscal", motivo por el que "le ha urgido a implementarlas".

Finalmente, la diputada del PP Lourdes Cardona ha felicitado a Costa "porque en menos de dos meses ha cumplido algunas de las grandes promesas electorales del Govern, eliminado el impuestos de sucesiones o eliminando el impuesto de transmisiones patrimoniales para la compra de una primera vivienda a menores de 30 años". "Ahora que todo sube es momento de bajar impuestos y estar al lado de la ciudadanía", ha concluido.