Criminalidad en Baleares: repuntan los intentos de homicidio y caen las agresiones sexuales con penetración

Archivo - Un agente de la Policía Nacional y uno de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La criminalidad en Baleares ha repuntado un 5,6% al cierre de 2025, registrando una subida del 57,9% en el número de homicidios o asesinatos en grado de tentativa y una bajada del 5% en las agresiones sexuales.

Son datos del balance de criminalidad del Ministerio del Interior correspondiente al cuarto trimestre del año pasado y que, por lo tanto, dan cuenta del recuento acumulado desde enero a diciembre.

El archipiélago registró a lo largo de todo 2025 un total de 84.895 delitos, lo que supone un crecimiento del 5,6% con el año anterior. De estos, 71.252 correspondieron a criminalidad convencional (+5,7%) y 13.643 la cibercriminalidad (+5,3%).

Del primer grupo, los delitos que registraron un mayor crecimiento fueron los homicidios y los asesinatos en grado de tentativa (+57.9%), los robos con violencia e intimidación (+16,4%), los hurtos (+13%), las lesiones y las riñas tumultuarias (+10,6%) y el tráfico de drogas (+7%).

A la baja fueron los homicidios y asesinatos consumados (-57,1%, de siete a tres), los secuestros (-50%, de seis a tres), los robos con fuerza en domicilios (-12,7%) y las sustracciones de vehículos (-9,5%). También descendieron un 5% los delitos contra la libertad sexual, especialmente las agresiones sexuales con penetración (-18,8%).

Por lo que respecta a la cibercriminalidad, Baleares sumó 12.030 estafas informáticas, lo que supuso un crecimiento interanual de un 4,7%.