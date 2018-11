Cs acusa a Truyol de crear "una cortina de humo" para "tapar la implicación de MÉS en la trama falsificiones"

Publicado 22/11/2018 12:59:16 CET

También denuncian que Cort "venda" las obras en Camp Redó "como un gran proyecto cuando es el asfaltado de una calle de dominio público"

PALMA DE MALLORCA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Cs de Palma, Josep Lluís Bauzá, ha acusado a la presidenta de Emaya, Neus Truyol, de crear una "cortina de humo con los despidos de Emaya para intentar tapar la implicación de un miembro de MÉS en la trama de falsificaciones".

En un comunicado emitido este jueves, Cs ha lamentado que durante el Consejo de Administración de Emaya de este miércoles "solo se hablase de los despidos y no de la trama de falsificaciones".

En este sentido, Bauzá ha detallado que Truyol no ha hablado de "lo más importante de todo" que es, a su juicio, "que el dirigente sindical al que Emaya no puede expulsar es un miembro de MÉS per Mallorca".

"No ha existido transparencia por parte de la dirección de Emaya y está realizando despidos en base a unas fotocopias, y nadie sabe, o no nos lo quieren decir, dónde se encuentra el documento original que fue falseado", ha aseverado el portavoz de Cs.

Asimismo, Bauzá ha denunciado que MÉS está "vertiendo mentiras" y "amparándose en informaciones falseadas de la época, respecto a un Hijo Ilustre de la ciudad, como es el General Valeriano Weyle."

"MÉS ha llevado una moción al Parlament en la que mancilla la memoria del General Weyler al acusar de matar a un tercio de la población cubana de la época, basándose en la prensa amarilla americana de la época", ha asegurado.

En esta línea, Bauzá ha añadido que el censo oficial de la República de Cuba "dice que en 1887 había 1.631.687 habitantes, mientras que en 1899 eran 1.572.797 personas, lo que demuestra que los datos de los que habla MÉS están falseando la historia".

Además, ha acusado a MÉS de "postrarse ante el PSOE de Pedro Sánchez y avergonzar a la ciudad de Palma diciendo que preservan el Patrimonio y luego enviándolo a un régimen totalitario como es Cuba".

OBRAS EN CAMP REDÓ

El portavoz de Cs de Palma también ha aprovechado para denunciar que Cort "venda como un gran proyecto el asfaltado de una calle de dominio público", en relación a las obras en Camp Redó.

"Cort se gasta 800.000 euros en asfaltar unas calles, ponerle tres árboles e instalar unas farolas que ellos mismos quitaron y venden que están arreglando la situación de los vecinos del Camp Redo, cuando la realidad es que esa calle, al ser de dominio público, la tendrían que haber arreglado el primer día que entraron a gobernar", ha criticado.

En este sentido, ha acusado a la formación política de "hacer campaña electoral con recursos públicos".