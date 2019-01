Cs censura la falta de ambulancias de guardia en Sóller para 2019

Publicado 28/12/2018 14:40:12 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La agrupación de Ciudadanos (Cs) Sóller ha denunciado la falta de ambulancias de guardia para 2019, tras la negativa del Consell de Mallorca y del Govern, que, según han dicho, han alegado problemas económicos y técnicos para retirar la ambulancia de guardia de 12 horas del municipio.

El coordinador de Cs Sóller, Sebastià Aguiló, ha manifestado que "hay algunas líneas que no se pueden cruzar". "No se puede jugar con la tranquilidad de los habitantes con un tema tan delicado como es tener la seguridad de que, en caso de una emergencia, la ambulancia ya esté en Sóller y no tener que esperar a que llegue desde Palma", ha dicho.

Aguiló ha lamentado que "tras cumplirse un año sin el peaje del túnel, han aumentado los robos por parte de los carteristas y los problemas para encontrar aparcamiento". Así, ha asegurado que "parece que el equipo de gobierno no vive en el pueblo cuando intenta hacernos creer que no ha habido efectos negativos para la ciudadanía. "Hay que recordar que la gratuidad del túnel nos ha costado mucho dinero a los contribuyentes y no se están viendo mejoras en el municipio", ha remarcado.