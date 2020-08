Cs exige "reducir la sobredimensión de cargos a dedo del Govern antes de recortar el salario de los empleados"

Guasp: "Armengol debería dar ejemplo y reducir los gastos superfluos del Govern"

PALMA DE MALLORCA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos (Cs) Baleares ha exigido este viernes a la presidenta del Govern, Francina Armengol, "reducir la sobredimensión de cargos a dedo del Ejecutivo autonómico antes de recortar el salario de los empleados", en el marco de su solicitud de reestructuración de la Administración Pública.

Según ha criticado la portavoz adjunta de Cs en el Parlament de las Islas, Patricia Guasp, "Baleares tiene un Govern completamente sobredimensionado porque los partidos que forman el Pacte usan la Administración como agencia de colocación de los suyos", apuntando a que "Armengol debería dar ejemplo y reducir los gastos superfluos del Ejecutivo y no congelar las retribuciones de empleados públicos". "No vamos a permitir que empiece recortando sueldos por abajo como buena elitista que es", ha añadido.

En este sentido, ha recordado, "ya advertimos que no cuadraban las cuentas y que terminarían haciendo recortes". Por este motivo, ha hecho hincapié, "rechazamos de plano esta política de los partidos del Pacte" e "instamos a que este viernes, en el Consell de Govern, no se apruebe este acuerdo".

"No dejaremos de insistir en que el Govern debe realizar un Plan de Ajuste de urgencia porque también tiene que apretarse el cinturón como están haciendo familias, autónomos y trabajadores de Baleares" así como "una auditoría integral, financiera pero, sobre todo, operacional y de eficiencia para detectar el gasto superfluo con el objetivo de no recortar en ningún sector ni en servicios básicos" porque "no podemos obviar que este incremento de salario estaba previsto en los Presupuestos de este ejercicio", ha manifestado asimismo Guasp.

Por último, ha lamentado la diputada de Cs en el Parlament balear, "estamos ante un nuevo ejercicio de incongruencia del Partido Socialista dado que Sánchez, y sus incontables ministerios, están anunciado brotes verdes" y, por el contrario, "Armengol anuncia el primer recorte a trabajadores".