Cañadas recuerda a Prohens que las medidas aprobadas son "gracias a Vox" y lamenta los "reproches" a su partido

"Tenemos que estar a la altura a la hora de negociar unos presupuestos, no creo que nos metamos en jardines"

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, en rueda de prensa.
La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, en rueda de prensa.- EUROPA PRESS
Europa Press Islas Baleares
Actualizado: martes, 20 octubre 2026 13:33
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   PALMA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha recordado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que la mayoría de medidas impulsadas durante la legislatura se han aprobado gracias a Vox, sobre todo en materia fiscal.

   En la rueda de prensa posterior a la primera sesión del Debate de Política General, la portavoz ha considerado "injustos e inciertos" los reproches que a su parecer ha hecho Prohens a su partido.

   Por otro lado, ha afirmado que su formación "estará a la altura" en la futura negociación de los presupuestos autonómicos. "No creo que nos vayamos a meter en jardines para alcanzar algo que sea bueno para los ciudadanos", ha dicho.

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