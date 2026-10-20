Cañadas recuerda a Prohens que las medidas aprobadas son "gracias a Vox" y lamenta los "reproches" a su partido

PALMA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha recordado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que la mayoría de medidas impulsadas durante la legislatura se han aprobado gracias a Vox, sobre todo en materia fiscal.

En la rueda de prensa posterior a la primera sesión del Debate de Política General, la portavoz ha considerado "injustos e inciertos" los reproches que a su parecer ha hecho Prohens a su partido.

Por otro lado, ha afirmado que su formación "estará a la altura" en la futura negociación de los presupuestos autonómicos. "No creo que nos vayamos a meter en jardines para alcanzar algo que sea bueno para los ciudadanos", ha dicho.