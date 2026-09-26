Detenida por prostituir a mujeres vulnerables en un local de masajes de Palma

Agente de la Policía Nacional en la comisaría de Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional han detenido a una mujer en Palma por, presuntamente, coaccionar a mujeres en situación administrativa irregular para que se prostituyeran en un local de masajes e incluso llegó a ofrecerles someterse a operaciones estéticas.

La Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras ha podido determinar mediante una investigación que esta mujer contactaba con las víctimas a través de anuncios que ofrecían trabajo de masajista.

En un comunicado, el cuerpo policial ha indicado que las víctimas, que se encontraban en situación irregular y no podían acceder al mercado laboral, aceptaban las ofertas de trabajo por sus necesidades económicas, ya que todas contribuían al mantenimiento de la economía familiar en sus países de origen.

Tras un primer contacto a través de una aplicación de mensajería instantánea, la presunta autora citaba a las mujeres para una entrevista personal en la que les informaba de que se trataba de "masajes con estimulación".

Cuando las víctimas aceptaban el trabajo y acudían al domicilio, se percataban que la oferta de trabajo incluía el ofrecimiento de mantener relaciones sexuales a cambio de dinero, ya que, aunque se podían hacer únicamente masajes, el dinero percibido por las trabajadoras era menor que si mantenían relaciones sexuales. Ante su situación de vulnerabilidad y necesidad, las mujeres acababan accediendo.

Las mujeres debían entregar a la arrestada el dinero en el mismo momento del cobro y al final del día esta les entregaba únicamente el 60 por ciento de lo obtenido y ella se quedaba con el 40 por ciento restante.

Además, en muchos casos, la presunta autora ejercía presión sobre las mujeres para que cuidaran su aspecto físico, por lo que llegaba a pesarlas en una báscula de manera periódica para controlar su peso, además de animarlas e incentivarlas a que adelgazaran. En algunas ocasiones, llegó a proponerles que se sometieran a algunas operaciones estéticas, con el adelanto del dinero por parte de ella misma y después exigirles que se lo devolvieran con un interés.

Por lo anteriormente expuesto, se ha procedido, a principios de semana, a la detención de la mujer como presunta autora de un delito de explotación sexual.