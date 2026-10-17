Detenido un menor en Palma por extorsionar a otros con agresiones y amenazas para que le dieran dinero

Agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a un menor en Palma por, supuestamente, haber pegado y amenazado a otros menores para que le dieran dinero, que en algunos casos se vieron obligados a vender su videoconsola para pagarle.

El Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Centro de la Policía Nacional inició una investigación como consecuencia de varias denuncias por extorsión por parte de un grupo de menores.

En una nota de prensa, La Policía Nacional ha indicado que los agentes comprobaron que se repetía el mismo patrón y 'modus operandi', ya que las víctimas eran chicos menores de edad, a los que se amenazaba y se llegaba a agredir para les entregara una cantidad de dinero.

Detrás de las amenazas y extorsiones se encontraba un menor de edad y principal investigado que contaba con un grupo de menores que, en ocasiones, utilizaba para conseguir sus propósitos.

Los investigadores consiguieron recabar hasta tres denuncias diferentes por parte de tres menores. Uno de ellos acabó lesionado por las agresiones y recibió amenazas que se repitieron a través de terceros.

Ante esta situación, el menor tuvo que pedir dinero a un familiar y además, al no llegar a la cantidad exigida, tuvo que vender mandos de su videoconsola y juegos para conseguir más dinero.

Otra víctima denunció hechos parecidos. El menor hacía tiempo que era amedrentado y amenazado por el principal investigado para que le diera dinero. En una ocasión, cuando la víctima estaba en un parque, fue agredido por el investigado que estaba acompañado de otros dos menores. Estos no participaron en la agresión pero sí evitaron que el perjudicado pudiera defenderse o que pudiera huir.

Como consecuencia de la agresión, la víctima recibió golpes por todo el cuerpo y le rompió la pantalla de su terminal telefónico. En vista de los hechos, el menor tuvo que vender dos videoconsolas para darle dinero. El hostigamiento se repitió en otra ocasión y también le tuvo que dar dinero nuevamente. Finalmente, se produjo un tercer episodio violento y fue cuando el menor pidió ayuda a sus familiares.

Un tercer menor también fue objeto de robo con violencia y extorsión e interpuso denuncia al comunicarlo a sus familiares, tras recibir reiteradas amenazas.

Una vez avanzadas las pesquisas, los agentes consiguieron identificar a todos los menores implicados en los hechos, entre los que se encontraba el presunto autor y principal investigado. El pasado martes 13 de octubre, una patrulla de la Policía Nacional localizó al principal investigado y procedió a su detención como presunto autor de las extorsiones y el robo con violencia.

Los investigadores están convencidos que existen más menores extorsionados y que no han efectuado denuncia por miedo a represalias, por lo que la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.