Detenido por robar cinco coches de empresas de alquiler en Maó - POLICÍA NACIONAL

MENORCA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Maó como presunto autor de cinco delitos de sustracción de vehículo, dos delitos de utilización de matrículas dobladas y dos delitos de hurto de placas de matrícula.

La operación se inició a raíz de diversas denuncias interpuestas en la Comisaría de Maó por robos de vehículos, así como por denuncias tramitadas en la Comisaría de Ciutadella y en el puesto de la Guardia Civil de Es Mercadal por la sustracción de placas de matrícula.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía Nacional en Baleares en una nota de prensa, la investigación ha logrado reconstruir la operativa del investigado, de origen argentino.

El detenido utilizaba el mismo método para robar coches de empresas de alquiler en las inmediaciones del aeropuerto de Menorca. Para dificultar su localización y evitar la acción policial, el arrestado utilizaba la técnica conocida como 'placas dobladas', instalando matrículas sustraídas previamente a otros turismos en al menos dos de los vehículos robados.

Los informes periciales han resultado determinantes para demostrar, de forma concluyente, su implicación directa en la totalidad de los hechos investigados, ha informado la Policía Nacional.

Asimismo, se ha recuperado la totalidad de los bienes sustraídos, cinco vehículos tipo turismo (cuatro propiedad de empresas de alquiler de coches y uno propiedad particular), así como dos juegos de placas de matrícula originales que fueron sustraídas. Todos los turismos y efectos intervenidos ya han sido devueltos a sus propietarios.