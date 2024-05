Detienen a un hombre acusado de varios robos en calles comerciales de Palma

PALMA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre acusado de varios robos en el centro de la ciudad.

Según han informado en una nota de prensa, los hechos tuvieron lugar el pasado 24 de abril, cuando los agentes que vigilaban las zonas peatonales y comerciales observaron a dos personas discutiendo acaloradamente.

Uno de ellos les dijo que el otro era un habitual de la zona y que se dedicaba a hurtar en los comercios y que, de hecho, una vez entró en su establecimiento y le robó el bote de las propinas con casi 100 euros.

También explicó a los agentes que aquella mañana había vuelto a entrar en el local y cuando le recriminó el hecho anterior, el propietario recibió un golpe de paraguas en el brazo.

Añadió que aún no se había planteado si denunciar o no y que, como los agentes no observaron ninguna lesión, tras identificar al otro implicado, le dejaron marchar.

Momentos después, una mujer que dijo ser la responsable de una tienda de ropa de la calle Jaume II dijo que la persona que los agentes habían identificado era quien, en las últimas semanas, había hurtado varias prendas de ropa que valoraba en más de 450 euros.

Inmediatamente, los agentes iniciaron la búsqueda del individuo y lo localizaron entrando en una tienda de la calle de Sant Miquel, cogiendo un bolso en exposición y escondiéndoselo bajo la chaqueta.

Al salir del establecimiento, los agentes lo interceptaron junto con una trabajadora de la tienda que también se había dado cuenta del hurto y que valoró el bolso en 590 euros.

Dado el valor del bolso, los agentes lo arrestaron por un presunto delito de hurto y, dentro de una bandolera de grandes dimensiones que llevaba al hombro, encontraron diferentes objetos de los cuales, por las marcas, pudieron identificar las tiendas donde se vendían.

Mientras trasladaban al detenido a la Jefatura de la Policía Local para comenzar las diligencias, una dotación policial fue a las tiendas presuntamente víctimas del delito y los responsables reconocieron los efectos y los valoraron en 566 euros y 19,99 euros, respectivamente, y anunciaron que interpondrían las denuncias formales.

Durante el tiempo de confección de las diligencias judiciales, el detenido, español de 44 años que se encontraba en los calabozos, mantuvo una actitud agresiva e insultando hacia los agentes policiales. El atestado, una vez concluido por parte de la Policía Local, fue traspasado, junto con el detenido, a la Policía Nacional.