Detienen un hombre en Palma por apuñalar a su pareja y dejarla en estado grave

Archivo - Agentes de la Policía Local de Palma en moto. - POLICÍA LOCAL DE PALMA - Archivo

PALMA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma y la Policía Nacional han arrestado a un hombre de 61 años por, presuntamente, haber apuñalado en su domicilio a su pareja de 57 años, que ha tenido que ser ingresada en la UCI del Hospital de Son Espases.

La agresión ocurrió este viernes sobre las 21.45 horas en la calle Arxiduc Lluís Salvador de Palma, cerca de la plaza de toros, cuando el propio el propio hombre llamó a emergencias para contar lo que había hecho, según ha avanzado el periódico 'Última Hora' y han confirmado a Europa Press fuentes policiales y del IbSalut.

Los primeros en llegar a la vivienda fue una patrulla de la Policía Local de Palma que prestaron una primera asistencia a la herida, que presentaba una cuchillada en el abdomen. Más tarde, llegaron los servicios sanitarios que lograron estabilizar a la mujer para después trasladarla al centro hospitalario.

El hombre fue detenido y la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación por esclarecer los hechos.