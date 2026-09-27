Detienen a un joven con antecedentes en Playa de Palma tras robar un patinete y tratar de darse a la fuga

Archivo - Un policía local vigila un tramo de Playa de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA - Archivo

PALMA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha arrestado a un joven de 26 años por, supuestamente, intentar huir de los agentes con un patinete robado y comprobarse que tenía una orden de detención previa.

Los hechos se produjeron el pasado 24 de septiembre, sobre las 11.15 horas, cuando una patrulla que realizaba labores de vigilancia en la Playa de Palma observó a un individuo que conducía un vehículo de movilidad personal (VMP) a una velocidad excesiva por la calle de les Canyes, sin casco ni chaleco reflectante.

En un comunicado, el cuerpo policial ha indicado que los agentes le hicieron señales para detenerse pero el conductor desoyó las órdenes y emprendió la huida por varias calles de la zona hasta que la patrulla logró interceptarlo en la misma vía.

Durante la intervención, el varón se negó a identificarse y mostró una actitud "poco colaboradora". En el cacheo preventivo de sus pertenencias, los efectivos le hallaron diversos objetos de "dudosa procedencia", entre ellos un teléfono móvil y un llavero de acceso a unas instalaciones deportivas de la calle de Marbella.

Ante la imposibilidad de acreditar su identidad en la calle, el joven fue trasladado a dependencias policiales, donde se comprobó que sobre él pesaba una orden de búsqueda, detención y personación vigente dictada por el Juzgado de Instrucción número 7 de Palma.

Durante el registro previo a su ingreso en los calabozos, los agentes le intervinieron en un bolsillo una tarjeta de crédito a nombre de una tercera persona.

Tras las gestiones, se contactó con el titular, que manifestó que le habían sustraído la tarjeta del interior de su turismo estacionado en la calle de Miquel Rosselló i Alemany, después de romperle una de las lunas traseras, hecho por el que ya había interpuesto denuncia ante la Policía Nacional.

De forma paralela, otra dotación policial que actuaba en la calle del Llaüt averiguó que el patinete con el que circulaba el arrestado, había sido sustraído sobre las 11.00 horas a las puertas de un establecimiento de la calle de les Canyes.

La grabación de las cámaras de seguridad de un comercio colindante corroboró la plena coincidencia entre la vestimenta del presunto autor del hurto y la del sospechoso interceptado. Una vez concluidas las diligencias en la Sala de Atestados, el detenido, junto con los efectos recuperados, fue traspasado a la Policía Nacional acusado de los delitos de robo con fuerza en las cosas y hurto.