Detienen a un joven en Palma por conducir un coche de alquiler que no había devuelto en Málaga

Coche patrulla de la Policía Local de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a un joven de 23 años por, presuntamente, conducir un coche de una empresa de alquiler de Málaga, que denunció que no se llegó a devolver.

La intervención se llevó a cabo el pasado 23 de septiembre, sobre las 15.20 horas, cuando una patrulla recorría la calle Llaüt de Playa de Palma, según ha explicado el cuerpo policial en un comunicado.

En un momento dado, los agentes observaron un turismo que circulaba con restos de adhesivos de una empresa de alquiler de vehículos en su parte trasera. Ante la sospecha de que pudiera tratarse de un hecho ilícito, los policías dieron el alto al turismo para la verificar su documentación y la de su ocupante.

Durante la inspección, el conductor no pudo acreditar la vigencia del contrato de arrendamiento. Tras realizar las comprobaciones pertinentes con la base de datos de la DGT, se constató que sobre el vehículo pesaba un señalamiento de baja temporal por sustracción, emitido tras una denuncia interpuesta en dependencias de la Policía Nacional de Málaga por incumplimiento en la devolución del turismo.

Ante las evidencias recabadas y la admisión del propio implicado de haber sobrepasado el periodo de alquiler de forma reiterada, la Policía Local procedió a su detención como posible autor de un delito de apropiación indebida.

El turismo fue retirado por el servicio de grúa municipal y trasladado al depósito de Sa Riera. El detenido, junto con las diligencias instruidas por la Sala de Atestados, fue traspasado a la Policía Nacional.