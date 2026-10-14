Detienen en Palma a un hombre por agredir a un conductor con un martillo

Sucesos.- Detienen a un hombre por agredir a un conductor con un martillo - POLICÍA NACIONAL

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre por supuestamente golpear con un martillo a otro conductor tras una discusión de tráfico.

El cuerpo ha explicado este miércoles en un comunicado que los hechos se produjeron el pasado 1 de octubre en el barrio de Bons Aires de Palma, cuando la víctima empezó una discusión de tráfico con los ocupantes de otro vehículo que fue subiendo de tono.

Según el denunciante, las dos personas empezaron a proferirle amenazas, lo que produjo "un intercambio acalorado de palabras entre los tres".

Entonces, el conductor del otro vehículo sacó un martillo y golpeó al denunciante en la pierna y el hombro, causándole una herida en la pierna que precisó asistencia médica y puntos de sutura.

El Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Oeste se hizo cargo de la investigación e identificó al presunto autor y al hombre que le acompañaba y lo detuvo el pasado viernes.