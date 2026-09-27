Detienen a seis personas por okupar una vivienda en Palma

Agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a un grupo de seis personas por, presuntamente, haber okupado una vivienda en Palma, después de unos días en que se ausentaron sus moradores.

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado viernes, cuando los propietarios del domicilio, que residen periódicamente en el, regresaron a la isla tras pasar fuera unos días.

En una nota de prensa, el cuerpo policial ha indicado que al intentar acceder a su vivienda, comprobaron que la cerradura no respondía y que no podían entrar.

Al escuchar voces y diferentes ruidos procedentes del interior, avisaron a la Policía Nacional. Hasta el lugar acudieron varias patrullas y estas, junto a los propietarios, comprobaron que en el interior se encontraban varias personas que no eran los moradores habituales.

Al ser preguntados por los agentes, uno de los okupantes dijo que residía allí junto a otras personas y que disponía de un supuesto contrato de alquiler. Sin embargo, los propietarios negaron lo expuesto y aportaron la documentación que les acreditaba como titulares.

Más tarde, los pudieron acceder al inmueble e identificaron a todas las personas que estaban en su interior. Los propietarios confirmaron su intención de denunciar a los varones, por lo que los agentes procedieron a la detención de los seis varones que estaban allí por ser los posibles autores de un delito de allanamiento de morada.

Durante la actuación, los policías localizaron en el interior del domicilio diversos efectos personales --entre ellos patinetes eléctricos, mochilas y prendas de ropa-- que fueron intervenidos para determinar su procedencia.