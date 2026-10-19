Dos detenidos por vender droga en el poblado de Son Banya - POLICÍA NACIONAL
PALMA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional ha detenido a dos hombres por supuestamente vender droga en el poblado de Son Banya.
Los hechos ocurrieron el pasado viernes cuando una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano de paisano entró en el poblado y vio a dos hombres, de origen español y dominicano, que presuntamente distribuían sustancias estupefacientes.
Según ha informado la Jefatura Superior de Baleares en una nota de prensa, cuando ya estaban dentro los agentes de paisano, entraron a toda velocidad policías nacionales uniformados.
Uno de los presuntos autores, al darse cuenta que estaban con policías de paisano, trató de escapar por detrás de la casetas, y deshacerse de una bolsa con cocaína. No obstante, fue atrapado por uno de los agentes de paisano.
El otro, rápidamente, fue retenido por el otro policía que no iba uniformado. Dentro del punto de venta, los policías encontraron diversas cantidades de droga.
En concreto, incautaron cerca de 150 gramos de cocaína y/o base de la misma, diversas cantidades de marihuana, hachís y pastillas para la disfunción eréctil.
También se encontraron útiles para la venta de droga, una navaja de unos 15 centímetros y más de 2.000 euros fragmentados en diversos billetes.