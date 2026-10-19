Dos ladrones roban las puertas de aluminio de los contadores de electricidad en varias fincas de Mallorca - GUARDIA CIVIL

PALMA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a dos perosnas, un hombre de 28 años y una mujer de 41, por supuestamente robar las puertas de los contadores de electricidad de varias fincas y casas de campo de los municipios mallorquines de Inca, Selva y Campanet.

Los hechos, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares, se remontan a principios del pasado mes de septiembre, cuando los perjudicados interpusieron sus respectivas denuncias.

Los agentes del Equipo Roca abrieron una investigación y dieron con los dos sospechosos, quienes han sido investigados como supuestos autores de un delito continuado de robo con fuerza.

Además, han recuperado 157 kilos de puertas de alumnio, de las cuales varias han sido devueltas a sus 13 legítimos propietarios.