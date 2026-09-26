La dupla de 'trot' formada por Helios Pierji y J. A. Riera vence en el Grand Prix des Baleares

Uno de los momentos del Grand Prix des Baleares de 'trot' en el Hipódromo de Son Pardo. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El caballo Helios Pierji conducido por J. A. Riera se ha proclamado campeón del Grand Prix des Baleares Eqwin, la prueba más destacada de la jornada especial de carreras de 'trot' 'Chapeau, sa Roqueta', celebrada en el Hipódromo de Son Pardo.

En segundo puesto ha finalizado el caballo Kito Turgot, con J. Riera S. de conductor, y tercero Gamin de Mahey, con M. Mestre a las riendas, según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado.

La institución insular ha impulsado esta jornada, al coincidir con el 20º aniversario del Grand Prix des Baleares, con el objetivo de unir una de las grandes citas deportivas del calendario de 'trot' con una propuesta abierta a todos los públicos.

Finalizada la carrera, el vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, acompañado del presidente del Instituto del Deporte Hípico de Mallorca, Gaspar Oliver, y el presidente de la Federación Balear de 'Trot', Juan Antonio Rosselló, ha entregado el trofeo al ganador. La jornada también ha contado con la presencia de representantes institucionales y de sociedad mallorquina.

Bestard ha destacado que este sábado se ha vivido una jornada muy especial en Son Pardo, con el 'trot' como gran protagonista y con una propuesta pensada para "acercar este deporte a nuevos públicos y para que las familias puedan disfrutar del hipódromo".

El conseller también ha felicitado a J. A. Riera por la victoria en el Grand Prix des Baleares y ha remarcado la importancia de celebrar los 20 años de una prueba que se ha consolidado como "una de las grandes citas del calendario hípico de Mallorca".

Además del Grand Prix des Baleares, el programa deportivo de este sábado ha incluido el Critèrium Nacional, el Premi Société TF y el Premi Aniversari FBT, entre otras carreras.

Bajo el lema 'Chapeau, sa Roqueta', la jornada ha ido más allá de la competición de trote y ha incluido un desfile de moda, degustación gastronómica, concurso de sombreros, animación y juegos infantiles, música con DJ, a cargo de Antto Cabanellas y Biel Castell Cladera, y espectáculos ecuestres.

El hall del hipódromo de Palma también ha acogido una exposición de arte, artesanía y moda, completando una jornada que ha unido deporte, cultura, gastronomía y entretenimiento. La elegancia ha tenido su protagonismo en el concurso que ha premiado a la mujer y al hombre más elegantes y originales.