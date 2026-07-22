Eclipse solar del 12 de agosto: Salud desaconseja a niños de 6 años o menos mirarlo por riesgo ocular

PALMA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud ha recomentado que los niños menores de seis años no contemplen el eclipse solar directamente porque tienen la vista más sensible y resulta "complicado" que complicado que sigan las normas de seguridad.

Esta es una de las indicaciones que se ha lanzado desde la Dirección General de Salud Pública, en la presentación de las medidas especiales desplegadas por el Govern en materia sanitaria con motivo el evento astronómico del próximo 12 de agosto, según ha explicado la Conselleria de Salud en un comunicado.

Así, han resaltado que un corto periodo de tiempo puede ser suficiente para causar "lesiones irreversibles en la retina" y los oftalmólogos aconsejan tener un "especial cuidado" con los niños porque, al estar "emocionados y excitados" por la contemplación del eclipse, su pupila se encuentra más dilatada debido a esta mayor sensibildad en las edades tempranas.

Por tanto, se aconseja que se mantengan en un lugar donde no puedan mirar el sol directamente y es preferible que sigan el fenómeno a través de una pantalla de TV o a través de otros medios digitales.

Por otro lado, Salud Pública ha recordado que es fundamental proteger los ojos correctamente mientras se observa el fenómeno meteorológico para evitar daños que podrían resultar "irreversibles" para la visión.

SALUD PIDE USAR GAFAS HOMOLOGADAS Y NO "EXPERIMENTOS CASEROS"

Asimismo, han recalcado que solo hay "una manera segura de ver el eclipse", que es con unas gafas homologadas con la certificación ISO 12312-2, y han advertido a la población de que "no haga experimentos con filtros caseros" como cristales ahumados, diapositivas veladas, radiografías usadas, gafas de sol --cualquiera que sea su protección ultravioleta--, filtros polarizados u otro filtro que no cumpla con la normativa obligatoria.

El hecho de que el sol no produzca molestias o que aparezca oscuro tras el filtro no significa que los ojos estén seguros. Las lesiones pueden aparecer entre las seis y las 48 horas posteriores a la exposición.

Tampoco es seguro usar unas gafas de eclipse para mirar por unos prismáticos, un telescopio o cualquier otro instrumento óptico. Deben usarse los filtros adecuados para ello, ya que se concentra la luz solar y la protección es insuficiente. La luz concentrada, además, quemará el filtro y el ojo recibirá toda la luz solar concentrada por el instrumento.

En ese sentido, los especialistas advierten que solo 30 segundos de exposición al sol sin protección puede provocar "lesiones irreversibles sin tratamiento posible".

Las más grave de estas lesiones afectaría a la mácula y se produciría nada más contemplar el fenómeno. Esta lesión se manifestaría con una mancha oscura en el centro del ojo, una visión distorsionada con la que se percibirían los objetos más grandes o más pequeños o con una alteración de los colores.

El eclipse también podría provocar daños en la córnea y estos se manifestarían entre seis y 48 horas después del fenómeno. Los síntomas de la lesión podrían ser un enrojecimiento del ojo, molestias, picor, escozor, visión borrosa o lagrimeo constante, como si se tuviera un objeto extraño dentro del ojo. Afortunadamente, estas lesiones sí pueden ser tratadas sin que queden lesiones posteriores.

48 GAFAS DESTRUIDAS POR NO CUMPLIR LOS REQUISITOS

Por otra parte, el Departamento de Protección y Defensa de los Consumidores lleva a cabo una campaña autonómica para controlar el etiquetado de las gafas y el distintivo de la CE.

Las actuaciones de inspección comenzaron el mes de mayo y se prolongarán hasta la fecha del fenómeno meteorológico. Se han inmovilizado --o destruido de manera voluntaria-- las gafas no homologadas, en los casos en que había una ausencia de etiquetado o del distintivo de la CE, una comercialización en un idioma no oficial o una carencia de todos los datos del responsable del producto.

Hasta este miércoles, Salud han realizado 30 actuaciones en la campaña autonómica y se han inspeccionado cinco marcas de gafas. Como resultado, se han destruido 48 unidades que no cumplían con los requisitos.

REFUERZO DE 160 SANITARIOS

En la presentación se estas medidas han estado presentes la consellera de Salud, Manuela García, el director general del Servicio de Salud, Javier Ureña, y la directora general de Salud Pública, Elena Esteban.

Salud ha creado un gabinete de seguimiento, presidido por la propia García, que ha creado un protocolo para facilitar la actuación integrada entre Atención Primaria, SAMU 061 y Atención Hospitalaria con las medidas organizativas necesarias.

Atención Primaria, hospitales de las islas y el SAMU 061 contarán con adaptaciones organizativas que incluyen, principalmente, el refuerzo de sus equipos de profesionales, para atender a posibles sucesos que requieran de actuación extraordinaria de urgencia y en especial todo lo que haga referencia a asistencia en el área de oftalmología.

En total, el IbSalut reforzará el dispositivo asistencial el día del eclipse y los días sucesivos con hasta 160 profesionales. A Atención Primaria se destinarán 40 profesionales --18 médicos, 18 enfermeras y cuatro conductores--, 26 de ellos en Mallorca, seis en los centros del Área de Salud de Menorca, seis en los de Ibiza y dos en Formentera.

Los hospitales serán reforzados aproximadamente con 70 profesionales: 25 médicos, 20 enfermeras, 10 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) y 15 celadores. Ya por último, al SAMU 061 se incorporarán 50 profesionales más, con diez médicos, nueve enfermeras, 21 técnicos y dos telefonistas. La Central de Coordinación se reforzará asimismo con tres médicos y cinco enfermeros.

Las iniciativas incluidas en el protocolo no se limitan al día del evento, 12 de agosto, sino que abarcan desde días antes hasta días posteriores, ya que las incidencias sanitarias pueden prolongarse.

También se aplicará un circuito derivación consensuado con hospitales a urgencias oftalmológicas para los casos en que fuera necesario, pues se prevé que muchas consultas se puedan resolver en Atención Primaria y, en algunos casos, las lesiones pueden aparecer en días posteriores.

Por otra parte, la actividad asistencial programada o la que requiera transporte sanitario no urgente para los días 11, 12 y 13 de agosto, se reagendará para los días anteriores o posteriores, siempre que sea posible.

No obstante, la continuidad de los procesos tiempo-dependientes queda garantizada y también de aquellas actividades cuya demora pueda comprometer la seguridad o el pronóstico del paciente.

Igualmente, se adecuará la cobertura asistencial de oftalmología desde la tarde del 12 de agosto hasta el 15 de agosto, ambos inclusive. Se dispondrá, al menos, de un oftalmólogo localizado y se reforzará la presencia física del servicio en función del incremento de la demanda urgente oftalmológica y de las características del hospital.

Durante el día del eclipse, todo estará preparado para adaptar la organización interna del hospital y la actividad a la evolución de la situación asistencial, además de mantener operativos los procedimientos de respuesta ante incidentes con múltiples víctimas y otras emergencias extraordinarias.

Pasado ya el 12 de agosto, las gerencias hospitalarias mantendrán el seguimiento de la situación asistencial, especialmente ante la posible aparición diferida de lesiones oculares relacionadas con la observación del eclipse y mientras persista cualquier repercusión asistencial derivada del evento.

Por otro lado, se hará un especial despliegue de medios en la Playa de Palma, que es el lugar donde se prevé mayor afluencia, y se incrementa en la operativa ordinaria el personal y vehículos, con una ampliación de los horarios de cobertura de todos los recursos diurnos del día 12 hasta las 08.00 horas del día siguiente, y se suman refuerzos de médico, enfermero y teleoperador en la central de coordinación.