Educación investiga un supuesto caso de acoso en un instituto de Palma difundido en redes sociales

Una persona con la cara pintada contra el acoso escolar. - Carlos Luján - Europa Press

PALMA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades está investigando un supuesto caso de acoso escolar en un instituto de Palma tras denunciarse públicamente a través de las redes sociales.

Inspección educativa ha abierto un protocolo a petición del centro escolar y se está entrevistando con las partes para tratar de esclarecer lo sucedido.

El caso ha alcanzado notoriedad pública después de que una creadora de contenido se haya hecho eco en redes sociales de mensajes que habría recibido la víctima, que ya no estudia en el centro, a quien le dicen "que se haga un Sandra Peña", en referencia a la niña andaluza que se suicidó tras sufrir acoso.

Educación abrió el curso pasado 887 protocolos de acosos escolar de los que el 20 por ciento acabaron confirmándose.

Ante posibles casos de acoso escolar existe el teléfono de ayuda 900 018 018. Es gratuito y no deja rastro en la factura.