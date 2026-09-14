Educación propone una reducción de horas lectivas en la concertada y actualizar los complementos de sexenio y tutoría

Archivo - El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y la directora general de Formación Profesional y Ordenación Educativa, María Isabel Salas, en rueda de prensa.- EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha propuesto este lunes una reducción de carga de horas lectivas para profesores de la educación concertada, una actualización del complemento de sexenios y aumentar con una hora de trabajo a los tutores, de cara al nuevo acuerdo educativo en centros concertados.

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha explicado en rueda de prensa que son propuestas para "equiparar" la educación concertada y la pública.

Según ha detallado, la primera propuesta consiste en una reducción de horas lectivas del profesorado, con un total de 23 en secundaria y bachiller; y 25, en primaria.

Las otras dos propuestas pretenden revisar y actualizar los complementos de sexenios y de tutorías para todos los docentes, además de incluir una hora lectiva extra a los tutores.

Vera ha recordado que estas son las propuestas de la Conselleria, pero que ahora corresponde a las patronales y a los sindicatos presentar sus iniciativas.

El conseller ha destacado que el objetivo es "conseguir un acuerdo posibilista y que no sea ambiguo para que quien salga de las urnas en las elecciones de 2027 sea capaz de llevar a cabo el nuevo acuerdo".