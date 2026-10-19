Emergencias alerta sobre la situación "muy complicada" en el norte de Eivissa

Imagen del Cecopi de este lunes en Mallorca - CAIB

EIVISSA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de Emergencias del Govern, Pablo Gárriz, ha alertado sobre la situación de "inestabilidad grande" y "con núcleos muy activos" en Eivissa y Formentera, sobre todo, en el norte de Eivissa, donde la situación es "muy complicada".

Según ha explicado ante los medios, el norte de la isla está sufriendo un episodio de lluvias muy intensas, con torrentes desbordados en zonas de Santa Eulària y Sant Joan que provocan inundaciones en tramos viarios. Además, hay tres carreteras cortadas en la zona de sa Cala.

Por ello, Emergencias ha decidido mandar este lunes a las 10.03 horas el nuevo aviso del ES-Alert, ha recordado Gárriz. "El episodio está teniendo mucha más intensidad de la prevista", ha dicho Gárriz, recordando que la alerta naranja se mantendrá en Pitiusas, en principio hasta las 18.00 horas.

Gárriz ha recordado la importancia de evitar desplazamientos, sobre todo en las zonas más afectadas, así como no intentar atravesar torrentes.

Además, no ha descartado que esta situación acabe afectando a Mallorca, teniendo en cuenta el comportamiento de los episodios anteriores.