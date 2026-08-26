Emergencias eleva a naranja el nivel de alerta por rissagas en Menorca

Archivo - Fuerte oleaje causado por el viento. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias ha elevado a naranja (IG-1 del plan Meteobal) el nivel de alerta por rissagas en Menorca.

Cabe recordar que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo este miércoles el aviso amarillo por este fenómeno en Menorca entre las 08.00 y las 23.59 horas por oscilas de hasta 0,9 metros.

En caso de rissaga, se recomienda proteger los comercios y viviendas próximos a la línea de costa ante la posible invasión del agua del mar, así como retirar elementos como mesas o sillas que puedan ser arrastrados.

Hay que evitar acercarse a paseos marítimos, espigones o acantilados, ya que la fuerza del agua puede arrastras a personas. Hay que evitar igualmente la práctica de deportes náuticos y asegurar las embarcaciones.

El IG1 se activa cuando la información meteorológica permite prever la inminencia de un fenómeno adverso con probabilidad elevada de riesgo para personas y bienes y se declarará en aquella situación en la que se producido un fenómeno adverso en zonas localizadas, la atención de la cual puede quedar asegurada con los medios y recursos disponibles en las zonas afectadas pero con seguimiento supramunicipal. Este nivel de alerta contempla una prealerta de movilización de medios.