Emiten un ES-Alert por riesgo de inundación en Eivissa y Formentera

Archivo - Un coche de la Policía Local de Eivissa en un día de lluvia. - Germán Lama - Europa Press - Archivo

EIVISSA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los ciudadanos de Eivissa y Formentera han recibido este domingo un aviso ES-Alert a las 11.20 horas ante el inminente riesgo de inundaciones.

En el mensaje, se solicita máxima precaución, evitar desplazamientos innecesarios, alejándose de cauces y torrentes.

Poco antes, la Aemet ha subido el aviso a nivel rojo en las Pitiusas por lluvias de hasta 90 litros por metro cuadrado en una hora, una situación que se mantendrá hasta las 14.00 horas de este domingo, cuando pasará a ser naranja por lluvias de hasta 50 l/m2, tormenta y fenómenos costeros.

De hecho, la Dirección General de Emergencias ha activado la alerta roja lo que implica aplicar el índice de gravedad 2 del Plan Meteobal por lluvias y tormentas en las Pitiusas, según ha informado a través sus perfiles en las redes sociales.

En distintos mensajes ha lanzado una serie de recomendaciones a la población. Para las personas que se encuentren casa, se pide adoptar medidas para impedir que el agua entre en la vivienda al asegurdad puertas y ventanas.

También se ha reclamado no dejar fuera objetos o muebles que pueda arrastrar el agua y no bajar a zonas inundables de la casa como sótanos o garajes. En caso de inundación, hay que apagar el interruptor general de la electricidad.

Si las personas se encuentran en la carretera, Emegencias pide moderar la velocidad, mantener la distancia de seguridad y circular por vías principales.