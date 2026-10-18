El 112 atiende más de 60 incidentes en Pitiusas por la dana Adam, la mayoría inundaciones en locales y la vía pública

Archivo - Calles inundadas de Eivissa, en una foto de archivo. - Germán Lama - Europa Press - Archivo

PALMA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 112 ha atendido un total de 61 incidentes registrados en Eivissa y Formentera durante las primeras horas de este domingo, como consecuencia de las lluvias de la dana Adam, la mayoría por inundaciones de establecimientos y en la vía pública.

En total, ha habido 23 incidencias en Eivissa y 38 en Formentera, según ha detallado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local.

Divididos por tipología, 35 de estas llamadas estaban relacionadas con la inundación de establecimientos, 13 por que se había anegado la vía pública, cinco caídas de árboles, dos interrupciones de los servicios básicos y un desbordamiento de un torrente.

Por su parte, el Consell de Formentera ha reportado tres intervenciones de los bomberos por incendios eléctricos, aunque hasta el momento ha indicado que no se han registrado daños materiales y personales "graves".

Los Bomberos, la Policía Local y Protección Civil de Formentera trabajan para dar respuesta a las incidencias provocadas por la tormenta. Ante el elevado volumen de avisos, se han reforzado los servicios y los efectivos mantienen el seguimiento de la evolución de la tormenta y de las incidencias que se van produciendo.

Ante la activación de la alerta roja por lluvias y tormentas en Eivissa y Formentera --IG-2 del Plan Meteobal--, se pide a la ciudadanía que extreme la precaución, evite los desplazamientos innecesarios y no atraviese zonas inundadas. También han pedido seguir las indicaciones de los servicios de emergencias y los canales oficiales. En caso de emergencia, llamar al 112.