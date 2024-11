Empresario de Calanova: "No lo haríamos tan mal cuando seguimos pagando el canon religiosamente"

Socio de Port Olímpic dice que en el puerto deportivo no había barcos que tuvieran valor económico por las deficiencias que lo hacían inseguro

PALMA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un empresario socio de Port Olímpic, la adjudicataria del puerto de Calanova, ha defendido este miércoles los éxitos de su gestión al frente del puerto deportivo.

"No lo haríamos tan mal cuando seguimos pagando el canon religiosamente", ha señalado en su declaración durante la sesión de este miércoles del juicio contra el exconseller de Turismo Carlos Delgado y otras cinco personas acusadas de irregularidades en el concurso para adjudicar la gestión del puerto de Calanova en el año 2013.

El empresario ha asegurado, por otra parte, que desconocía la relación personal que el exconseller tuviera con otro de los procesados y administrador de la licitante que, al parecer de la Fiscalía, habría determinado y condicionado la adjudicación.

El declarante ha recordado el "amplio deterioro" y las deficiencias que presentaba el puerto donde, según ha añadido, no había barcos de valor económico por que no era seguro. Según ha añadido, durante el procedimiento se logró explicar satisfactoriamente la diferencia del canon ofrecido respecto a otras ofertas. "No lo haríamos tan mal cuando seguimos pagando religiosamente", ha añadido, reivindicando además las inversiones que se han ido ejecutando desde entonces al compás del crecimiento del sector náutico en el archipiélago.