La EMT refuerza sus servicios para el partido RCD Mallorca-UD Almería de este domingo

Cartel promocional de los refuerzos de la EMT para el RCD Mallorca-UD Almería. - EMT

PALMA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma pondrá en marcha este domingo un dispositivo especial de refuerzo de autobuses de la EMT de cara al partido que disputarán el RCD Mallorca y la UD Almería en el Estadi Mallorca Son Moix a las 16.15 horas.

De este modo, se reforzarán las líneas 8 y 33 para atender a los usuarios que acudan al recinto deportivo y vuelvan al centro de Palma tras el partido, con el objetivo de agilizar las entradas y salidas de los aficionados al favorecer el desplazamiento en transporte público, según ha explicado el Consistorio en un comunicado.

Concretamente, la EMT reforzará la línea 8, que va desde Sindicat al Estadi Mallorca Son Moix, en las horas previas al partido. Estos refuerzos se suman a los servicios habituales de la línea, que en esa franja horaria pasan con una frecuencia media de 15 minutos.

Al finalizar el partido, los usuarios podrán acceder a los autobuses tanto de la 8, como la 33 que estarán aparcados en la puerta del estadio, en el Camí dels Reis.

En sentido centro de ciudad, la 8 realizará su recorrido habitual hasta el área de intercambio de Sindicat. El refuerzo especial de la línea 33 acercará a los vecinos de Camp Redó, s'Escorxador por el corredor de General Riera hasta Son Fuster, pasando también por el área de intercambio de plaza de España y facilitar el enlace con otras líneas.

Por su parte, la SMAP recuerda a los usuarios de BiciPalma que pueden utilizar la nueva estación virtual, que se encuentra en las inmediaciones del Estadi Mallorca Son Moix y permite a los aficionados y espectadores del RCD Mallorca que sean usuarios del servicio acudir al partido al estadio en bicicleta.