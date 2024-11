Las enmiendas de la izquierda a la totalidad de los presupuestos para 2025, a debate el próximo martes en el Parlament

Los portavoces de PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca y Més per Menorca en el Parlament y la diputada de Unidas Podemos en la Cámara

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las enmiendas de los partidos de la izquierda --PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos-- a la totalidad de los presupuestos autonómicos para 2025 es uno de los temas que se debatirán en el pleno del Parlament del próximo martes, 19 de noviembre, entre otras cuestiones que se tratarán en la sesión de control al Govern, en una interpelación o en el debate de una moción.

El portavoz parlamentario del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha defendido la enmienda que el Grupo Socialista ha presentado a la totalidad de los presupuestos autonómicos para 2025, al considerar que, a grandes rasgos, dichas cuentas "no tienen grandes novedades, ni apuestan por los servicios públicos", de modo que, en su opinión, "no responden a las necesidades reales de la ciudadanía de Baleares".

Más en detalle, Negueruela ha criticado que estas cuentas se caracterizan por "consolidar la bajada de impuestos a los más ricos mientras los ingresos se pueden mantener gracias a las rentas de los trabajadores", quienes "verán como el año que viene no tienen el transporte público gratuito porque el Govern no quiere hacer el esfuerzo". Igualmente, ha denunciado que las cuentas para 2025 "tampoco mejoran la educación pública porque el conseller Vera dice que donde hay escuela concertada no hace falta mejorar la pública".

Además, el portavoz socialista se ha quejado de que "se recorta la partida para los consells insulares", cuando son éstas "las instituciones responsables de mantener muchos de los servicios públicos esenciales de las islas". Y, también, de que "el director general del IBSalut, Javier Ureña, no es capaz de hacer nuevos centros de salud pero sí de subirse el sueldo".

Por su parte, MÉS per Mallorca ha justificado la devolución de las cuentas autonómicas para el próximo ejercicio porque, a su juicio, "no responden a las transformaciones estructurales que necesita el archipiélago hacia una mayor sostenibilidad y justicia social".

La formación que lidera Lluís Apesteguia cree que los segundos presupuestos del Govern de Marga Prohens consolidan las modificaciones fiscales impulsadas y que benefician a las personas con mayor capacidad económica. En este sentido, MÉS per Mallorca cree que las bajadas de impuestos están suponiendo un descenso de los ingresos no financieros que se han traducido en recortes en políticas necesarias. Entre estas políticas, ha asegurado que "echa en falta" una decidida apuesta por la vivienda pública.

En la misma línea, el portavoz de Més per Menorca en el Parlament, Josep Castells, ha defendido la enmienda de los menorquinistas a la totalidad de los presupuestos para el próximo año 2025 porque "no responde a los retos más importantes que tiene en estos momentos" Baleares, "es decir, no responden ni al cambio de modelo económico, ni a la masificación turística, ni a las amenazas del cambio climático, ni al problema de acceso a la vivienda". Desde Més per Menorca han denunciado además que "las cuentas autonómicas continúan supeditadas a las obsesiones de Vox, el socio indispensable del PP".

Finalmente, la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha justificado la devolución de las cuentas autonómicas para 2025 porque "no hay partida para el transporte público gratuito" y "tampoco partidas que realmente tengan la intención de luchar contra la especulación inmobiliaria y el acaparamiento de vivienda" por parte de "empresas dedicadas a la inversión o la explotación turística".

Gómez ha expresado además su "desacuerdo" con "el descalabro de los presupuestos de memoria democrática" que ha considerado es "consecuencia de querer derogar la ley". Y, entre otros aspectos, ha criticado los "peajes ideológicos" que el PP "paga a Vox", refiriéndose a "la oficina antiokupación", así como que el PP haya "perdonado mucho dinero" y haya "favorecido a los ricos" porque todo esto ha hecho que estos presupuestos "tengan un descuadre realmente importante respecto a lo que sería la regla de gastos".

Pese a las enmiendas de la izquierda a la totalidad de los presupuestos, cabe recordar que el PP ha defendido estas últimas semanas el esfuerzo del Govern por destinar más recursos que nunca a servicios esenciales como la Salud, Educación, Servicios Sociales y Vivienda en los Presupuestos autonómicos para el próximo ejercicio.

"Pese a haber ahorrado a los ciudadanos en los últimos dos años hasta 400 millones de euros en impuestos, se ha incrementado en 600 millones el gasto público en Baleares, demostrándose una vez más que es posible bajar impuestos y elaborar los presupuestos más sociales de la historia", afirmó la portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, hace unas pocas semanas.

OTROS TEMAS

Además del debate de las enmiendas de la izquierda a la totalidad de los presupuestos para el año 2025, durante el próximo pleno del Parlament, que comenzará a las 09.00 horas, con la sesión de control al Govern, se abordarán otra serie de cuestiones.

Entre estos temas se encuentran las medidas que puede tomar la Conselleria de Educación y Universidades, tras los resultados de las pruebas Iaqse, realizadas durante el curso 2023/2024, según las cuales los alumnos de 4º de Primaria y los de 2º de la ESO de los centros de Baleares no alcanzan el 50 por ciento de los conocimientos impartidos en matemáticas, mientras que logran entre el 49 y el 59 por ciento de los contenidos de castellano, catalán e inglés; y el hecho de que haya colectivos que no den su apoyo al Pacte per la Salud y las medidas a implementar para garantizar su ejecución.

También, el decreto de simplificación administrativa y el informe en contra presentado por el Comité de Expertos para la Transición Energética y Cambio Climático; el precio del transporte público en Baleares a partir del 1 de enero; los presupuestos autonómicos de 2025 y los casos de 'okupación' en las Islas, entre otros.

Finalmente, durante el pleno del próximo martes en el Parlament, habrá una interpelación de MÉS per Mallorca al Govern, relativa a la política general de territorio del Ejecutivo autonómico. Y, se debatirá una moción que ha sido presentada por el PSIB-PSOE sobre política general en materia de movilidad en la isla de Mallorca.