Envían un ES-Alert en Mallorca por lluvias intensas

Archivo - La plaza Juan Carlos I de Palma durante un día de lluvia, en una foto de archivo.- EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Protección Civil ha emitido un mensaje ES-Alert en Mallorca por las fuertes lluvias que podrían caer en la isla a causa de la llegada de la dana Adam.

En el mensaje se pide a la población evitar desplazamientos, actividades en el exterior, no acercarse a torrentes, rieras, zonas inundables o sótanos y, en caso de estar en casa, subir a las plantas superiores.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a rojo el nivel de eviso en el sur, el interior y el Llevant de Mallorca por lluvias de hasta 90 litros por metro cuadrado en una hora. En el resto de la isla, el aviso será naranja por precipitaciones de hasta 40 l/m2 en una hora.

Por su parte en Eivissa y Formentera también mantendrán la alerta naranja por lluvias que podrían llegar a acumular 160 l/m2 en una hora. Estos fenómenos meteorológicos irán acompañados de tormenta y fenómenos costeros por olas de hasta tres metros y rachas de viento de entre 50 y 60 km/h.

En Menorca por su parte se ha activado el aviso amarillo por lluvias de 20 l/m2 en una hora y tormentas.

Por su parte, la Dirección General de Emergencias ha activado la alerta roja por lluvias y tormentas en las Pitiusas, por lo que ha pedido precaución durante las próximas horas, seguir los consejos de autoprotección y llamar al 112 en caso de emergencia.

Además, el Govern ha suspendido las clases en las islas de Formentera, Eivissa y Mallorca para este lunes, por la situación meteorológica y el riesgo de inundaciones derivado por la dana Adam, una medida que también ha adoptado la Universitat de les Illes Balears en sus sedes de todas las islas. En Menorca inicialmente la actividad lectiva se desarrollará con normalidad en todos los niveles, a excepción de la educación superior.