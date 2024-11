Estarellas aclara que el Ayuntamiento de Es Castell "no contrató nada con Desokupa"

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Maria Estarellas, ha aclarado que el Ayuntamiento de Es Castell "no contrató nada con Desokupa" si no "una formación de grappling" que, en esta ocasión impartió una persona "que además tiene una amplia experiencia como monitor" y que, por algo que "no tiene nada que ver con el curso", ha lamentado, "les ha hecho saltar todas las alarmas".

Estarellas se ha pronunciado así este martes, en un Pleno, en respuesta a una pregunta de la portavoz parlamentaria de Unidas Podemos, Cristina Gómez, quien se ha interesado por que un instructor de Desokupa impartiera un curso a policías locales de Es Castell, en Menorca.

La consellera ha explicado al respecto que "este Govern" del que forma parte "valora muy positivamente la voluntad de los agentes de mejorar su formación" y "respeta la autonomía de entes locales para contratar su formación y funcionarios con fondos propios".

De hecho, ha recordado que "la Ley Seguridad Pública determina que los ayuntamientos podrán llevar a cabo cursos, de manera directa o mediante sus escuelas, para los funcionarios de sus propios cuerpos".

La portavoz de Unidas Podemos ha acusado por su parte a la consellera de "hacer dejación de funciones como responsable de la Escuela Balear de la Administración Pública (EBAP)". Y, ha comentado que "a Desokupa le caracterizan prácticas racistas, de desinformación y de agitación social", además le ha dicho que "en medios de comunicación, podrá leer que son nazis entrenando policías".

En esta línea, Gómez ha asegurado que "el Ministerio del Interior estudia impugnar el acuerdo del SUP y Desokupa para formar a policías" después de que "otros sindicatos policiales como Jupol o ARP hayan criticado este convenio" y de que "algunas federaciones territoriales del SUP estén abandonando el acuerdo porque supone un grave perjuicio para la institución policial".

La consellera ha considerado que si para la portavoz de Unidas Podemos "dejación de funciones es permitir que los ayuntamientos puedan complementar la formación de sus funcionarios, allá ella". Pues, según Estarellas lo que se extrae de las palabras de Gómez es que "quieren controlar las libertades de todos".

Así, ha querido aclarar una vez más que "el Ayuntamiento no contrató nada de Desokupa, sino que contrató una formación, que además fue aprobada por plenario, por lo que la oposición sabía de la misma" y que fue impartida, ha añadido, por una persona "que además tiene una amplia experiencia como monitor".

"Lo que les ha hecho saltar todas las alarmas" por tanto, ha lamentado, "es algo que no tiene nada ver con una formación de grappling". Un curso que "ha aplaudido" porque "en la vida real, los policías no se enfrentan a alguien con quien razonar, como creen en sus mundos de yupi", ha concluido la consellera.