Una estudiante de la FP de Cocina de Palma acaba 5ª en una competición internacional y obtiene una medalla de excelencia

Imagen de los tres estudiantes de FP baleares que han competido en los WorldSkills Shanghái 2026. - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

PALMA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La estudiante de FP de Cocina en el CIFP Juníper Serra Àngela Font ha finalizado en quinto lugar su participación en la competición mundial WorldSkills Shanghái 2026, por lo que ha sido premiada con una medalla de excelencia.

Así lo ha decidido los miembros del jurado de este certamen internacional que, tras la entrega de las medallas de oro, plata y bronce, reconoce a los participantes con mejores resultados mediante las denominadas medallas de excelencia y en el caso de Font se ha valorado su "alto nivel técnico y profesional", según ha explicado la Conselleria de Educación y Universidades en una nota de prensa.

De esta manera, los tres representantes de la FP de Baleares han finalizado su participación en esta competición, considerada el acontecimiento internacional de referencia en el ámbito de la Formación Profesional, en la que los alumnos han competido durante cuatro jornadas junto a participantes procedentes de países de todo el mundo.

Además de Font, también han participado los estudiantes Sebastià Seguí y Sergi Ochogavía del CIFP Joan Taix, en la modalidad de Jardinería y Paisajismo. Su presencia en Shanghái ha sido posible después de obtener la medalla de oro en la competición nacional SpainSkills, celebrada el pasado mes de febrero, resultado que les dio acceso a formar parte de la selección española.

La participación en los WorldSkills ha permitido a los estudiantes baleares medir sus competencias con las de los mejores jóvenes profesionales del mundo, compartir experiencias con participantes internacionales y mostrar el nivel de la Formación Profesional que se imparte en Baleares.

Los tres estudiantes continuarán su recorrido en las competiciones de excelencia de Formación Profesional con la participación prevista en EuroSkills Düsseldorf 2027, donde volverán a representar a España en el ámbito europeo.

Esta actividad está financiada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus, en el marco del Programa Operativo de Educación, Formación, Empleo y Economía Social (Éfeso) del período 2021-2027.