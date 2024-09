El ex director general de Sa Nostra Pau Dols sostiene ante el tribunal que siempre actuó en beneficio de la entidad

El expresidente Alzamora resalta que la misión "era salvar el barco" y cree que, de haberles dejado, habrían ganado dinero



MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Pau Dols, quien fuera director general de la extinta caja de ahorros Sa Nostra, ha defendido este martes, ante el tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que le juzga junto a otros directivos por operaciones financieras que se realizaron con el Grupo Sotohermoso, que la cúpula siempre actuó en beneficio de la entidad y "cumpliendo rigurosamente" con la normativa interna y externa bancaria.

En esta vista oral que analiza la responsabilidad de los ex directores generales de Sa Nostra Pere Josep Batle y Pau Dols, entre otros, por las pérdidas millonarias que supusieron para la caja las inversiones en esa sociedad inmobiliaria, la Fiscalía pide hasta cuatro años de cárcel para ambos por un delito continuado de apropiación indebida.

Pero este martes, Dols, en respuesta a la Fiscalía, ha subrayado que en este caso de Sotohermoso se hizo "lo mejor o lo menos malo en aquel momento" de crisis financiera (2008).

"Lógicamente, la visión nuestra siempre ha sido favorecer a Sa Nostra, no favorecer a participadas donde tú no tienes el cien por cien de la sociedad", ha explicado, para recordar que decidieron continuar con determinadas operaciones inmobiliarias a pesar de la crisis porque en estas fechas "el Banco de España decía (...) que el sistema financiero español era sólido por el tema de las dotaciones anticíclicas".

Por otro lado, ha negado haberse lucrado con estas operaciones y que hubiera tenido relaciones previas con los empresarios de Sotohermoso, Adolfo Sánchez de Movellán Ruiz y Francisco José Morales de Jodar --ambos encausados--, y que sólo les conoció a partir de 2008 "a raíz de la crisis" y porque "empezaban a tener problemas serios de liquidez y de funcionamiento".

Sobre esos momentos de crisis, ha recordado que los problemas surgieron en pleno 2008 cuando "se cerró el grifo de las entidades financieras" y Sa Nostra tuvo que decidir si dejaba caer la inmobiliaria y entraba en impagos, lo que conllevaría perder el cien por cien de las inversiones, o colaboraba en la financiación. "Teniendo en cuenta que en el año 2008 la situación, desde luego, no se esperaba ni mucho menos que fuera lo que luego fue", optaron por continuar.

Cabe recordar que Sa Nostra participaba en esa inmobiliaria a través de una sociedad intermedia de su propiedad denominada Invernostra. Dols ha recordado sobre ese extremo que las decisiones importantes de Invernostra pasaban por la propia caja y siempre existían informes favorables o negativos de la Comisión de Inversiones "que contaba con la total confianza de la Comisión Ejecutiva de Sa Nostra".

"Aquí no hablamos de decisiones personales, estamos hablando de decisiones colegiadas, donde participaron todos los estamentos de la entidad, (...) la Subdirección General Financiera, la Subdirección General de Riesgos, la Comercial, la de Participadas, y se contaba también incluso con el asesoramiento, inicialmente como invitado y luego como partícipe de la Asesoría Jurídica", ha incidido.

Por tanto, y a preguntas de su defensa, ha incidido en que no existía un circuito alternativo para la aprobación de operaciones distinto al oficial, que era el fijado en la política de actuación de la caja.

"LA MISIÓN ERA SALVAR EL BARCO"

Por su parte, quien fuera presidente de la caja, Fernando Alzamora, ha explicado a preguntas de la fiscal que fue consciente de la situación de Sotohermoso en 2008 por lo que se habló en el Consejo de Administración, y ha apuntado que en ese momento pensaron "que la misión era salvar el barco".

"Veníamos de una temporada muy tranquila y de repente empezó la tormenta, y nuestra obligación era capear el temporal de la manera más fehaciente posible. Tomábamos decisiones pensado que favorecíamos la posición de Sa Nostra y queríamos cubrir el riesgo institucional", ha resaltado.

Con todo, ha recordado que él solo tenía funciones institucionales y de representación en la caja y no ejecutivas, aunque ha reconocido que despacha de los asuntos relevantes de la caja con los directores generales.

"Entendía que mi responsabilidad era coordinar las buenas relaciones entre la parte ejecutiva y los órganos de gobierno", ha incidido, para añadir que él no iba a las comisiones "nunca" y que si bien se preparaban dossieres para los consejos de administración, él no los leía porque le valía con lo que exponían en esas sesiones.

Por otro lado, Alzamora ha llegado a decir que, si en vez de quitarle los activos inmobiliarios a la caja en favor de la Sareb, se los hubieran quedado ellos, habrían acabado "ganando dinero".

Así, ha echado la culpa de la situación no sólo a la crisis sino a la gestión de la Sareb, y ha insistido en que si ahora ellos hubieran tenido sobre la mesa esos bienes, no solo no habrían perdido, sino que habrían ganado dinero. "Pero bueno, esto es pura utopía", ha lamentado.

CONDENAS DE 4 AÑOS DE CÁRCEL

En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción pide condenar a los ex directores generales de Sa Nostra Pere Josep Batle y Pau Dols; a quien fuera director general de Participadas de Sa Nostra y consejero delegado de la filial Invernostra Rafael Oliver; y a los empresarios Adolfo Sánchez de Movellán y Francisco José Morales de Jodar a cuatro años de cárcel por un delito continuado de apropiación.

Para el expresidente Alzamora y para el que fuera director de la División Inmobiliaria Antonio Cantallops, solicita una pena de dos años y seis meses de prisión.

El Ministerio Público sostiene que, en 2006, la Caja de Ahorros de Baleares Sa Nostra tenía entre sus clientes a los acusados Sánchez de Movellán Ruiz y Morales de Jodar, con los que participó, desde julio de ese año, en la sociedad Sotohermoso Servicios Inmobiliarios SL.

La Fiscalía incide en que "el proceso de financiación que comenzó con la entrada de Sa Nostra en Sotohermoso se llevó a cabo a través de muy diversas reuniones, informes y acuerdos de los acusados Batle, Dols y Oliver, así como, con menor participación y capacidad decisoria, Alzamora y Cantallops".

"Aunque algunas operaciones fueran decididas formalmente por sus órganos de gobierno, en su preparación y adopción la actuación decisiva fue de sus directivos. Esta actuación la llevaron a cabo los acusados a través de la Caja de Ahorros o de sociedades participadas al 100% como la citada Invernostra SLU" --sociedad participada por Sa Nostra--, continúa Anticorrupción.

Fue el 30 de junio de 2006 cuando el Consejo de Administración de Invernostra aprobó su entrada en Sotohermoso "dejando sin definir el modo exacto de dicha entrada que, en todo caso supondría una participación del 35%".

La Fiscalía pide que los acusados indemnicen al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) de forma directa y solidaria con 36,3 millones de euros.