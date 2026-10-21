Exigen la retirada de los huevos de la granja denunciada en Manacor y la emisión de una alerta por riesgo de salmonella - ARDE

PALMA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las entidades animalistas y de protección de medio ambiente Arde y Satya Animal han exigido a la Conselleria de Salud la retirada de los huevos de la granja denunciada en Manacor y la emisión de una alerta sanitaria por riesgo de salmonella.

Lo han hecho a través de un escrito remitido este miércoles a la Dirección General de Salud Pública del Govern, según han informado ambas organizaciones en un comunicado conjunto.

Los animalistas publicaron el pasado martes una nueva investigación en la que documentaron la presencia de gallinas enfermas, cadáveres, huevos con ácaros y cucarachas en las dos naves que la empresa Avícola Son Perot tiene en la finca Mirabó de Manacor.

Las imágenes captadas por los activistas, acompañadas de un peritaje veterinario, también muestran actitudes de canibalismo, aves en descomposición y una suciedad "extrema". Los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía de Baleares y puestos en conocimiento de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural.

El conseller del ramo, Joan Simonet, decidió enviar a un grupo de inspectores para comprobar el estado de la explotación, que se encontraba vacía desde hacía poco más de una semana por iniciativa de sus responsables.

En agoto de 2025, confirmó Simonet, se había detectado un brote de salmonella en una de las dos naves y se autorizó a la compañía a dedicar la producción de esta a la transformación en huevo líquido. Mientras, la otra nave continuaba suministrando a supermercados.

Los animalistas han considerado que existe un "alto riesgo" de que la salmonella pudiera haber saltado de una nave a la otra. "La investigación ha documentado unas condiciones higiénicas deplorables, con infestaciones de cucarachas y ácaros. También hemos podido comprobar la presencia de gatos alrededor de las naves. Es altamente probable que la salmonella presente en una de las naves haya saltado a la otra", ha dicho el portavoz de Satya, Kike Gimeno.

AVALADO POR UNA VETERINARIA

A la Dirección General de Salud Pública, además del escrito, le han remitido el informe pericial veterinario redactado por Alba Nieto Palau, miembro del Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona, que también obra en la denuncia penal.

Este informe señala que la permanencia de cadáveres en descomposición en contacto directo con animales vivos es una vía eficaz de transmisión de agentes infecciosos.

También apunta que la infestación por artrópodos agrava el riesgo sanitario, porque son agentes patógenos aviares con capacidad de mantener comunidades microbianas en su tracto digestivo durante cinco semanas o más y actuar como vector en lotes sucesivos de gallinas.

Los ácaros hematófagos como los que se ven en las imágenes sobre los huevos también han sido descritos como portadores potenciales de múltiples agentes patógenos simultáneamente. Siempre según la pericial, esto compromete las medidas de bioseguridad de la explotación y es un factor de riesgo reconocido para la contaminación por salmonelosis del producto destinado al consumo humano.

"Nos parece irresponsable que la Directora General de Salud Pública no actúe retirando los huevos de los supermercados y avisando a los ciudadanos que los tengan en sus casas ante este claro riesgo contra la salud pública", ha sentenciado Gimeno.