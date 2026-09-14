Los extranjeros hacen el 26% de las búsquedas de alquiler en Baleares durante el primer trimestre, según idealista

Archivo - Dos personas observan los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria de Palma. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Casi una de cada cuatro búsquedas para alquilar vivienda en Baleares en los tres primeros meses de 2026 --un 26% del total-- las realizaron personas extranjeras, principalmente de Alemania, Reino Unido e Italia.

Estos son algunos de los datos que ha dado a conocer el portal inmobiliario idealista sobre las búsquedas de inmuebles para alquilar que habrían hecho personas de fuera de España, en el que Baleares comparte la primera posición con la provincia de Alicante --con la misma tasa-- y por delante de Málaga --con el 24%--.

En este informe también se hace un listado con los 18 municipios de España con mayor tasa de extranjeros interesados en alquilar una vivienda. En el aparecen Andratx --primera posición con un 60%-- y Calvià --en la cuarta con un 52%--.

Los alemanes son la primera nacionalidad interesada en arrendar una vivienda en ambas localidades, en Andrax los segundos son los británicos y los suizos los terceros, mientras que en Calvià les siguen austriacos y suizos.

Además, se hace un desglose con las 15 capitales de provincia con más interés extranjero y Palma se sitúa en la tercera posición, con un 20% de las búsquedas hechas por este colectivo. Alemania, Argentina e Italia se encuentran a la cabeza de las procedencias de los más interesados en alquilar una casa.